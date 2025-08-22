Continúa la expansión del Clan del Golfo en Risaralda, dos subestructuras estarían en el territorio

Pereira

La presencia del Clan del Golfo en Risaralda sigue generando preocupación en las autoridades, al parecer, ya son dos brazos armados de esta organización los que han llegado desde el suroccidente de Antioquia: la Edwin Román Velásquez y la José Miguel Madrid. Se estima que cerca de 100 hombres estarían en el territorio y se habrían distribuido en localidades como Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico.

Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa de Víctimas en Risaralda y defensor de Derechos Humanos, expresó que en los últimos meses se han desarrollado varios operativos en los que se ha logrado la captura de al menos 40 integrantes de estas estructuras. No obstante, los enfrentamientos del Ejército con este grupo armado ilegal han impactado al occidente de Risaralda.

“Existen dos estructuras relacionadas con el Clan del Golfo: una liderada por Edwin Román Velásquez Valle, ya parte del Clan, y otra nueva llamada José Miguel Madrid. Ambas intentan ingresar desde el sureste de Antioquia hacia municipios como Mistrató, Belén de Umbría y Pueblo Rico, utilizando varias rutas. Se estima que hay más de 100 miembros del Clan del Golfo distribuidos en esa zona, y casi 40 ya han sido judicializados y procesados“, agregó Zapata.

El interés del Clan del Golfo en Risaralda está directamente relacionado con la explotación de economías ilícitas. Las autoridades han identificado su intención de expandir el control sobre la minería ilegal, el microtráfico de drogas, la comercialización de sustancias sintéticas y el control territorial en varios municipios del departamento.

“El propósito de ellos son las apoderaciones de las economías ilícitas, llámese minería, el tráfico de drogas, tráfico de armas, todo lo que se mueve pues en el departamento de Risaralda. Ahora, Risaralda sigue siendo un corredor y ese corredor pues es el que siempre han tenido históricamente los grupos al margen de la ley desde Antioquia, el paso por inclusive Quinchía, Huática, Mistrató, Belén y de ahí, pues porque es una zona montañosa y se conecta rápidamente con Pueblo Rico y el interés de ellos, pues obviamente está en la minería ilegal que se mueve tanto en Mistrató, en zona indígena, también en Pueblo Rico, en zona que es de dominio de la población afrodescendiente”, comentó Eisenhower.

Afirmó el defensor de Derechos Humanos que, de acuerdo con las investigaciones, el Clan del Golfo también estaría financiando a la estructura conocida como Los Rebeldes, la cual mantiene una confrontación directa con el grupo delincuencial Cordillera. Esta disputa ha sido señalada como una de las principales causas del aumento de homicidios en Risaralda, con especial incidencia en los municipios de Pereira y Dosquebradas.

“El ajuste de cuentas entre la cordillera y un grupo rebelde en el área metropolitana está financiado desde afuera, lo que implica una estructura fuerte que provee armas, dinero y sicarios. La captura de un miembro del Clan del Golfo en la zona confirma la sospecha de que los rebeldes cuentan con respaldo externo, específicamente del Clan del Golfo de Antioquia. Esto explicaría los recientes homicidios en la zona, y por eso se están coordinando esfuerzos para que la inteligencia avance en las investigaciones” explicó el defensor de Derechos Humanos.

Las autoridades mantienen los operativos en la zona para contener el avance de estas organizaciones y reforzar la seguridad en el departamento, aunque la preocupación de la ciudadanía crece ante la persistencia de la amenaza criminal.