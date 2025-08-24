Artillería pesada del ejército estaría generando daños en casas y afectación a personas en El Bagre

El bagre- Antioquia

El personero de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño elevó una queja a los altos mandos militares sobre una afectación que le estaría generando la utilización de artillería pesada disparada desde el área urbana y que estaría afectando a las comunidades cercanas a la base militar.

El representante del ministerio público Aldair Alfonso Guzmán manifestó que la situación se está generando desde el pasado mes de febrero, cuando fue enviado un potente cañón al batallón de selva 57 con sede en El Bagre para apoyar las operaciones militares. Indica que el arma utilizada genera un ruido ensordecedor y además, las vibraciones están afectando las casas vecinas y sus habitantes, quejas que han sido recibidas por la Personería.

“Lo que viene ocasionando una dificultad en la comunidad en general y especialmente en las personas que son sensibles a los altos ruidos. Y en este sentido, incluyendo a las comunidades con situaciones de enfermedades de especial protección, como son niños con autismo, personas con enfermedades de riesgo cardiovascular, personas con enfermedades que requieren una especial atención”, le dijo a Caracol Radio el personero Guzmán.

Pero las situaciones de salud no son las únicas que refieren las comunidades de los barrios Bosques de Mineros, 20 de Julio, entre otros aledaños a la base militar.

“Además de esto, refiere la comunidad que se han venido presentando afectaciones en las residencias, en las viviendas, y esto es debido a que, a las vibraciones que genera este mortero, se han presentado fisuras en paredes, se han dañado vidrios de ventanas, y así sucesivamente, de las casas que están más cerca del batallón; esa ha sido la preocupación más relevante de la comunidad”.

Ante estas quejas, el personero sostuvo una reunión con el jefe de operaciones militares del citado batallón para expresarle las inquietudes, quien, según el mismo ministerio público, se mostró comprensivo, pero además le recalcó el militar que ese mortero era manejado desde la ciudad de Bogotá con mecanismos remotos.

“De ahí que por parte de la personería se elevara esta solicitud al comando ejército y especialmente también a la séptima división en áreas de poder buscar mecanismos que logren reducir este impacto y esta situación que se viene presentando en el municipio”.

La comunicación también fue remitida al Ministerio de Defensa, a los altos mandos militares.