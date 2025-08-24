Medellín

El alcalde de Medellín expresó su solidaridad con la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali

El mensaje de solidaridad se da luego de que se conociera que existe un plan para atacar a los dos mandatarios.

Federico Gutiérrez- foto alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez- foto alcaldía de Medellín

Medellín

Este domingo se conoció que un grupo criminal tiene un plan para atentar contra los mandatarios Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, y Alejandro Eder, alcalde de la ciudad de Cali. Varias voces de rechazo se han escuchado sobre esta situación que pone en riesgo a los funcionarios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante su cuenta de X le envió un mensaje de solidaridad a la gobernadora y al alcalde de Cali: “Toda mi solidaridad con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca. Las disidencias Farc tenían preparado un atentado en su contra. Un plan criminal que busca silenciar a quienes nos oponemos a lo que hoy sucede en Colombia y sumirnos en el caos”, escribió el mandatario Gutiérrez.

Le puede interesar:

Recordemos que el alcalde Fico también denunció otro supuesto plan de las disidencias y los grupos ilegales del Valle de Aburrá que tenían un plan para atentar contra él, su secretario de seguridad Manuel Villa y varios concejales de Medellín.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad