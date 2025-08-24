El alcalde de Medellín expresó su solidaridad con la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali

Medellín

Este domingo se conoció que un grupo criminal tiene un plan para atentar contra los mandatarios Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, y Alejandro Eder, alcalde de la ciudad de Cali . Varias voces de rechazo se han escuchado sobre esta situación que pone en riesgo a los funcionarios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante su cuenta de X le envió un mensaje de solidaridad a la gobernadora y al alcalde de Cali: “Toda mi solidaridad con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca. Las disidencias Farc tenían preparado un atentado en su contra. Un plan criminal que busca silenciar a quienes nos oponemos a lo que hoy sucede en Colombia y sumirnos en el caos”, escribió el mandatario Gutiérrez.

Recordemos que el alcalde Fico también denunció otro supuesto plan de las disidencias y los grupos ilegales del Valle de Aburrá que tenían un plan para atentar contra él, su secretario de seguridad Manuel Villa y varios concejales de Medellín.