La Procuraduría indaga si funcionarios de la gobernación están participando en política

Medellín

La Procuraduría General informó que abrió una indagación previa a funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, por una presunta participación indebida en política, lo que está prohibido para funcionarios públicos.

El ente de control político informó que la medida se toma por una publicación hecha por funcionarios de ese despacho que es dirigido por Luis Eduardo Martínez.

“La medida es adoptada a partir de las manifestaciones públicas realizadas en las últimas horas en redes sociales, específicamente en X, lo que podría indicar que se está incurriendo en una aparente intervención indebida de cara a las elecciones que se aproximan en el país, comportamiento prohibido para los servidores públicos”, dice el comunicado emitido por la entidad.

En otra parte indica que con esta indagación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos y “determinar si los mismos son constitutivos de falta disciplinaria”.

La entidad recordó que el pasado 19 de junio el Procurador Gregorio Eljach Pacheco, mediante la Directiva 005, había advertido que los funcionarios públicos deben evitar conductas de participación indebida en política porque se verán incluidos en procesos disciplinarios.