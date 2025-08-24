Cerrada la vía San Andrés de Cuerquia–Valle de Toledo, Antioquia, por alerta de explosivos

El cilindro fue abandonado en la vía San Andrés de Cuerquia–Valle de Toledo, Antioquia. Foto: Cortesía.

En el sector conocido como El Hoyo, en el kilómetro 9+800 de la vía que conecta al municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento del Valle de Toledo, en el Norte de Antioquia, fue ubicado un cilindro de gas atravesado con cables, lo que generó alarma.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron la carretera y unidades del Ejército se encuentran en la zona adelantando las labores de verificación y control para establecer si se trata o no de un artefacto explosivo.

Hasta el momento, la vía permanece bloqueada mientras continúa la inspección de los técnicos en explosivos. Según el reporte de las autoridades, no está permitido el tránsito de vehículos hasta nueva orden.

La Policía Antioquia recomendó a los habitantes de la zona no acercarse al sitio, toda vez que las autoridades están adelantando las labores de verificación para evitar una tragedia.

Más detalles

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables de abandonar el cilindro en la carretera y generar alarma entre la comunidad.

Recordemos que en esa zona del departamento hay presencia de las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales que sostienen una disputa por el control del territorio.