DIAN realizará subasta virtual de joyas, metales preciosos y automotores en agosto

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una subasta pública virtual de joyas, metales preciosos y automotores. Este evento, organizado junto a la plataforma El Martillo del Banco Popular, se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. del miércoles 27 de agosto hasta las 2:30 p. m.del viernes 29 de agosto de 2025.

En esta oportunidad, se ofrecerán bienes que han sido decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, esto como resultado de las acciones de control y fiscalización adelantadas por la entidad en diferentes regiones del país. Todos los artículos estarán disponibles para revisión previa en un catálogo virtual, permitiendo a los interesados conocer sus características y condiciones antes de participar.

Las personas interesadas en adquirir alguno de estos bienes deberán registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular, donde también podrán acceder al catálogo completo y consultar los términos y requisitos de participación.

La DIAN insiste que el proceso se realizará bajo los principios de legalidad y transparencia, garantizando un entorno seguro para todos los insteresados. Asimismo, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor a través de una plataforma confiable y con respaldo institucional.