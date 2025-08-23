Evite contratiempos: conozca los cierres de vías del sábado y domingo en Barranquilla

Este fin de semana, varios tramos de la ciudad de Barranquilla estarán cerrados temporalmente debido a trabajos de mantenimiento urbano y la realización de una carrera atlética organizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El sábado 23 de agosto, desde las 6:00 de la mañana y hasta el mediodía, se llevarán a cabo obras del programa “Barranquilla limpia y linda”, lo que implicará el cierre de dos zonas específicas:

Carrera 73 con calle 75, intervención que había sido aplazada por las recientes lluvias en el sector.

Carrera 9A entre calles 87 y 93.

A pesar de estas restricciones, los senderos peatonales en ambas zonas permanecerán habilitados para los transeúntes.

Por su parte, el domingo 24 de agosto, desde las 3:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., el turno será para el deporte. La carrera atlética “Corre como el viento”, en distancias de 5 y 10 kilómetros, tomará parte del corredor del río como su ruta principal.

El recorrido arrancará en el Gran Malecón, a la altura de Puerta de Oro, continuará por la avenida del Río hasta la calle 72 con Vía 40, y desde allí regresará hasta la Ventana de Campeones, con retorno nuevamente al punto de partida.

Durante el desarrollo de la competencia, la única entrada y salida habilitada hacia la avenida del Río será por Puerta de Oro, ya que el acceso por la calle 78 permanecerá cerrado.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar vías alternas y planificar con anticipación sus desplazamientos.