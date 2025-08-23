Barranquilla

MinEnergía evalúa inyectar recursos a empresa Air-e y titularizar $100 mil millones en subsidios

La funcionaria recordó la empresa tiene deudas por más de $1,5 billones.

Viceministra de Energía, Karen Schutt. Foto: Andeg.

Viceministra de Energía, Karen Schutt. Foto: Andeg.

Desde Barranquilla, la viceministra de Energía, Karen Schutt, anunció que el Gobierno Nacional evalúa una inyección de recursos al Fondo Empresarial para brindar liquidez a la empresa Air-e, en medio de la creciente crisis financiera que amenaza la estabilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.

Más información

La funcionaria recordó la empresa tiene deudas por más de $1,5 billones, de los cuales $900 mil millones corresponden a pagos pendientes con generadoras térmicas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Hay que inyectar y fundear recursos al Fondo Empresarial. ¿Cuánto? Eso lo vamos a revisar cuando tengamos claro el monto total de las obligaciones que hay que cubrir”, explicó Schutt durante el foro de Andeg.

LEA TAMBIÉN: Gremios del Atlántico hacen llamado a ministerios del Gobierno ante escalada de ataques en el país

Agregó que, en conjunto con la Superintendencia de Servicios Públicos y el agente interventor, el Ministerio está analizando el flujo de caja de Air-e, sus acreencias actuales y los mantenimientos prioritarios.

Titularizar $100 mil millones en subsidios

Paralelamente, el Ministerio trabaja con la Financiera de Desarrollo Nacional en una operación para titularizar $100 mil millones en subsidios, con el fin de transferir estos recursos directamente a la empresa. Schutt indicó que aún se están evaluando condiciones como las tasas de interés para que la operación sea viable.

Más información

Estas medidas buscan aliviar la presión financiera sobre Air-e y evitar riesgos sobre el sistema eléctrico en la costa Caribe. “Estamos identificando todos los elementos que limitan la capacidad operativa de la empresa, revisando medidas regulatorias y construyendo una solución conjunta con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia”, concluyó.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad