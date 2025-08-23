MinEnergía evalúa inyectar recursos a empresa Air-e y titularizar $100 mil millones en subsidios

Desde Barranquilla, la viceministra de Energía, Karen Schutt, anunció que el Gobierno Nacional evalúa una inyección de recursos al Fondo Empresarial para brindar liquidez a la empresa Air-e, en medio de la creciente crisis financiera que amenaza la estabilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.

Más información Duro reclamo de la Personería de Barranquilla a interventor de Air-e

La funcionaria recordó la empresa tiene deudas por más de $1,5 billones, de los cuales $900 mil millones corresponden a pagos pendientes con generadoras térmicas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Hay que inyectar y fundear recursos al Fondo Empresarial. ¿Cuánto? Eso lo vamos a revisar cuando tengamos claro el monto total de las obligaciones que hay que cubrir”, explicó Schutt durante el foro de Andeg.

LEA TAMBIÉN: Gremios del Atlántico hacen llamado a ministerios del Gobierno ante escalada de ataques en el país

Agregó que, en conjunto con la Superintendencia de Servicios Públicos y el agente interventor, el Ministerio está analizando el flujo de caja de Air-e, sus acreencias actuales y los mantenimientos prioritarios.

Titularizar $100 mil millones en subsidios

Paralelamente, el Ministerio trabaja con la Financiera de Desarrollo Nacional en una operación para titularizar $100 mil millones en subsidios, con el fin de transferir estos recursos directamente a la empresa. Schutt indicó que aún se están evaluando condiciones como las tasas de interés para que la operación sea viable.

Más información Consejo de Estado frena intento del Invías de cobrar valorización en vía Barranquilla–Cartagena

Estas medidas buscan aliviar la presión financiera sobre Air-e y evitar riesgos sobre el sistema eléctrico en la costa Caribe. “Estamos identificando todos los elementos que limitan la capacidad operativa de la empresa, revisando medidas regulatorias y construyendo una solución conjunta con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia”, concluyó.