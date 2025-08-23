¿Su barrio estará sin luz este sábado? Conozca los sectores afectados en Barranquilla y Soledad

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Con el objetivo de ejecutar labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica, este sábado 23 de agosto se llevarán a cabo trabajos menores en varios sectores del norte de Barranquilla y en zonas de Soledad y Galapa. Las maniobras estarán a cargo de personal técnico especializado.

Cortes sectorizados en Barranquilla

Los trabajos se desarrollarán de forma escalonada en distintos puntos de la ciudad, especialmente en los barrios La Campiña, El Porvenir y El Tabor. A continuación, la programación por zonas:

La Campiña

Carrera 43 con calle 87: de 8:05 a.m. a 9:05 a.m.



Calle 90 con carrera 43: de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.



Carrera 44 con calle 90: de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

El Porvenir

Carrera 45 con calle 80: de 11:00 a.m. a 12:00 m.

El Tabor

Carrera 45B con calle 95: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.



Carrera 55 con calle 82: de 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

Suspensión del servicio en Soledad y Galapa

En paralelo, se realizarán maniobras técnicas en el circuito Caracolí 5 entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., lo que afectará el suministro de energía en los siguientes sectores: