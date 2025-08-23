Cúcuta

Apareció valla que exhibe recompensas de EE. UU. por Maduro y Cabello en Villa del Rosario

La estructura apareció en la Autopista Internacional como respaldo a la presión en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Valla de recompensa en Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

Una enorme valla apareció esta mañana en la Autopista Internacional, a la altura de Villa del Rosario, Norte de Santander, mostrando las recompensas que Estados Unidos ofrece por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

¿Cuál es la recompensa de EE. UU. por Nicolás Maduro?

La estructura destaca la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro y 25 millones por Cabello, acusados de narcotráfico y vínculos con organizaciones terroristas.

Su presencia ha sido interpretada por residentes y autoridades locales como un respaldo al esfuerzo internacional por hacer cumplir la justicia contra altos funcionarios del gobierno venezolano.

La valla, visible desde ambos sentidos de la vía, genera un mensaje claro: la presión sobre el régimen venezolano y el rechazo a sus acciones encuentran eco también en la región fronteriza.

Vecinos consideran que la instalación refleja la expectativa de que se tomen medidas efectivas y simboliza el deseo compartido de la comunidad por justicia y transparencia.

