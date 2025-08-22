Venezuela responde acusaciones de EE.UU. sobre vínculos con ELN y FARC e inicia alistamiento militar

Venezuela respondió a las acusaciones de las autoridades estadounidenses que aseguran que ese gobierno estaría vinculado con las disidencias de las FARC y el ELN en acciones de narcotráfico

Esta acusación la hizo el director de la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, quien dijo que Venezuela se convirtió en un estado narcoterrorista que trabaja con las FARC y el ELN para enviar cantidades récord de cocaína a estados unidos

La respuesta por parte del gobierno de Maduro llega de su vicepresidenta Delcy Rodríguez quien ahora acusa a la DEA de ser “el mayor cartel de drogas que existe en el mundo”

Le puede interesar: Maduro pide a gobiernos cercanos unirse para defender a Venezuela

Rodríguez publicó un comunicado en el que asegura que “los propios informes de la agencia de 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”

Finalmente, dice que el propósito del director de la DEA y de Estados Unidos es “agredir a Venezuela y apoderarse de sus riquezas energéticas”.

Alistamiento para enfrentar amenazas de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a la milicia, los reservistas y a “todo el pueblo” a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las “amenazas” de Estados Unidos.

La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

“He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas!. ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!”, dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos.

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las “bases populares de defensa integral”, añadió el mandatario que ya había anunciado el lunes un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el país.

Maduro también indicó que se reunirá con “todo el sistema defensivo nacional” para ajustar planes.