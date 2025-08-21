Dirigentes políticos venezolanos critican despliegue militar de Maduro por presencia de EE.UU.

Cúcuta

Los dirigentes políticos venezolanos critican las acciones de Nicolás Maduro ante las amenazas de Estados Unidos.

Desde la oposición aplauden el movimiento a nivel internacional en contra de los presuntos vínculos del gobierno de Venezuela con acciones ligadas al narcotráfico, y afirman que la decisión de desplegar tropas militares es una muestra de temor que no va a llegar a nada.

“El gobierno está en una situación de desespero, porque no estamos hablando de que es una declaración contra un gobierno como tal, sino contra una organización que Estados Unidos tiene seria evidencia de que pudiesen estar llevando estupefacientes hacia el interior del país, y bueno, están tratando de controlar esa situación con este despliegue de militares en el Mar Caribe” dijo a Caracol Radio Freddy Kelly, diputado del Consejo Legislativo del estado Táchira.

Denuncian que los anuncios de Estados Unidos han servido de excusa al gobierno Maduro para ejecutar acciones en contra de la oposición al interior del país caribeño.

“El gobierno también ha venido utilizando esta situación para endurecer su política hacia cualquier tipo de comentario que, por llamarlo de alguna manera, se pueda estar presentando por parte de la oposición. También no solamente los 4.5 millones que ha dicho el gobierno que está desplegando, sino que eso es lo que ellos llaman el Escudo Bolivariano, porque se han inventado también unos enemigos internos y externos para tratar de crear políticas que apaguen las voces disidentes y que permitan denunciar cualquier situación irregular que se pueda estar presentando. Entonces, por ejemplo, acaban de prohibir en todo el territorio nacional el uso de cualquier tipo de dron, incluyendo los recreativos o para publicidad, hasta estos niveles hemos llegado en este momento” puntualizó Kelly.

Finalizó asegurando que los colombianos no deben preocuparse por los despliegues militares, ya que “esto me recuerda cuando el difunto Hugo Chávez tuvo aquel impase con el expresidente Uribe, en el que mandó a movilizar un batallón hacia la frontera entre Colombia, en Norte de Santander y Venezuela, en el que no pasó más allá de eso, yo pienso que Colombia en este sentido debe estar tranquilo”.