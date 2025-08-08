¿Por qué EE.UU. duplica la recompensa por Maduro y qué puede pasar en adelante?

Fotografía cedida por Prensa Palacio de Miraflores del líder chavista Nicolás Maduro hablando en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela). EFE/ Prensa Palacio de Miraflores / Prensa Palacio de Miraflores ( EFE )

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, duplicó la recompensa que ofrece Estados Unidos por información clave que conduzca a la captura del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, la recompensa pasó de $25 a $50 millones de dólares.

Esta es la remuneración más grande en la historia de Estados Unidos y el doble de la ofrecida por Osama bin Laden, tras el atentado del 9/11.

La administración Trump acusó a Maduro de utilizar bandas criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para “introducir drogas y violencia a Estados Unidos”.

En las últimas horas, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que durante décadas Maduro ha sido el líder del Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos, una organización criminal designada como grupo terrorista en los Estados Unidos.

“No podemos seguir tratando a estos tipos simplemente como pandillas callejeras locales. Tienen armamento similar al que poseen los terroristas, en algunos casos, ejércitos. En muchos casos, controlan territorio”, dijo Rubio.

Cárteles de la droga y sus líderes son objetivo militar para EE.UU.

El secretario de estado, Marco Rubio, agregó que el Tren de Aragua,“es una organización criminal. Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlas de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un problema de aplicación de la ley. Se convierte en un problema de seguridad nacional. Ahora nos permite atacar lo que están haciendo y utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea...“, dijo el Secretario de Estados.

Según informes, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus allegados, de las cuales casi siete están directamente relacionadas con él. Además, Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro desde septiembre pasado, incluyendo dos aeronaves pertenecientes al gobierno venezolano.

“Maduro es el líder del despiadado Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela. Maduro DEBE ser llevado ante la justicia”, dijo Rubio.

Reacciones de congresistas a la nueva recompensa contra Maduro

El representante, Mario Díaz-Balart, aseguró que “esta decisión demuestra nuestro firme compromiso con la justicia y el estado de derecho al hacer rendir cuentas a esbirros narcodictadores como Nicolás Maduro, responsable de crímenes atroces como cabecilla del grupo criminal y terrorista, el cartel de los Soles, así como por sus vínculos con pandillas salvajes como el Tren de Aragua, que representan una amenaza directa a la paz y la seguridad de Estados Unidos”.

La congresista por Florida, Maria Elvira Salazar, afirmó que “Maduro no es un presidente, es una peligrosa amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es el cabecilla del narco-terrorista Cartel de los Soles y el jefe del Tren de Aragua, que inundó nuestras calles con fentanilo, traficó mujeres y niños, y exportó violencia por todo el hemisferio”. Agregó que “nunca se negocia con terroristas, este es un mensaje claro: los días de Maduro están contados”.

Por su parte, el congresista Carlos Gimenez, dijo que “hay que acabar con este asesino, el verdugo de la nación venezolana. Les queda poco”.

¿Por qué Trump está detras de Maduro?

Estados Unidos fijó inicialmente una recompensa de $15 millones de dólares por Maduro en 2020 durante el primer gobierno de Trump, cuando fiscales federales lo acusaron de narcotráfico y de dirigir un narcoestado.

En enero de 2025, cuando Maduro asumió un controvertido tercer mandato, el gobierno de Biden aumentó la recompensa a $25 millones de dólares, igualando la cifra ofrecida por Osama bin Laden tras los atentados del 11 de Septiembre e impuso nuevas sanciones a altos funcionarios venezolanos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Maduro de liderar una importante operación de tráfico de cocaína conocida como el “Cártel de los Soles”. Según los investigadores, el cártel colaboró estrechamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo designado por Estados Unidos como organización terrorista.

El factor petrolero

A finales de julio, se conoció que Washington DC se alista para emitir nuevas licencias a socios clave de PDVSA, comenzando por Chevron, para que reanuden operaciones en Venezuela, lo que marcaría un giro frente a la estrategia de presión del gobierno de Biden, que en marzo había cancelado permisos petroleros.

Venezuela, miembro de la OPEP, produce alrededor de un millón de barriles diarios, con la mayoría de sus exportaciones dirigidas a refinerías en China. Aunque Estados Unidos anunció un arancel secundario a compradores de crudo venezolano, este aún no ha sido implementado.

Según un informe, si las nuevas licencias permiten a los socios de PDVSA gestionar compras, pagos e intercambios, el país podría recuperar una fuente clave de ingresos. No obstante, el Departamento de Estado afirmó que las ganancias no beneficiarán al gobierno de Maduro.

Sin embargo, esa restricción es incierta, ya que PDVSA suele exigir el pago de regalías e impuestos antes de liberar cargamentos, incluso a socios. Desde 2019, las licencias petroleras han sido otorgadas y revocadas según las estrategias diplomáticas de la Unión AMerciana.