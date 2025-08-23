Venezuela adelantará alistamiento con milicias bolivarianas este fin de semana

Cúcuta

Este fin de semana y durante 48 horas el gobierno de Venezuela realizará un proceso de alistamiento, como lo ha denominado Nicolás Maduro, presidente del vecino país en medio de la tensión con los Estados Unidos.

“He convocado para el sábado y domingo en las sedes y cuarteles militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar, y en las cuarteles militares, plazas públicas, Plazas Bolívar y en las sedes de las bases populares de defensa integral de las 15.751 bases populares a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas” expresó Maduro.

“Vamos a un proceso de alistamiento y llamado a filas, lamo a filas a todos los milicianos, milicianas y reservistas” dijo el mandatario venezolano.

El pronunciamiento del presidente venezolano surge en medio del cruce de mensajes entre el gobierno de Nicolás Maduro y su homologo Donald Trump, quien persigue al Cartel de Los Soles.

Venezuela ha dicho que tiene cuatro millones y medio de milicianos dispuestos a la defensa de la patria, en medio de la tensa situación.

En la frontera colombiana las autoridades han advertido que alistan una contingencia ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse derivada de esta situación a nivel internacional.