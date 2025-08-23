Incineran maquinaria amarilla en zona rural de Becerril, Cesar

Dos máquinas utilizadas en obras viales fueron quemadas en el corregimiento de Santa Cecilia, zona rural del municipio de Becerril, Cesar. Según versiones iniciales, el hecho habría sido ejecutado por integrantes del ELN ya que en el lugar fueron halladas banderas y mensajes alusivos a ese grupo armado ilegal.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La maquinaria pertenecía a una empresa contratista que adelanta trabajos de infraestructura en la zona, según informó el secretario de Gobierno del departamento, Eduardo Esquivel.

“Tenemos conocimiento, por parte de la persona afectada, de que se trata de un contratista que tiene una firma constructora en el departamento del Cesar. Dos máquinas de su propiedad fueron incineradas y en el lugar se encontró publicidad que presuntamente vincula al ELN como autor material de este hecho. Este atentado terrorista, ocurrido a la salida del corregimiento de Santa Cecilia, ya fue reportado en el Puesto de Mando Unificado”, expresó el funcionario en diálogo con Radio Guatapurí.

LEA TAMBIÉN: La Fiscalía imputó a los dos presuntos responsables del atentado con explosivos en Cali

Tras el incidente, la Gobernación del Cesar activó un consejo de seguridad, en el que participan la Policía Nacional, la Décima Brigada del Ejército y la Alcaldía de Becerril, con el fin de definir medidas para avanzar en la identificación y captura de los responsables. Las autoridades también investigan si los contratistas habían sido objeto de amenazas o extorsiones previas por parte de grupos armados.

El senador Didier Lobo rechazó este hecho a través de sus redes sociales: “El terrorismo sigue golpeando a Colombia. En Becerril, Cesar, incendiaron la maquinaria que construía una vía para el progreso en la vereda Santa Cecilia. Horror e impotencia. La paz no se logra con discursos, se construye con hechos y seguridad en los territorios”.