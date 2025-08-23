Condenan a 23 años de prisión a hombre por asesinato de funcionaria del CTI en Riohacha

Luego de admitir los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, Juan David Rodríguez Ochoa, vinculado al homicidio de Ana Isabel Mejía Córdoba, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), recibió una condena de 23 años y 5 meses de prisión por parte de un juez penal.

Durante las audiencias concentradas, el señalado admitió su responsabilidad en el asesinato de la funcionaria del CTI, Ana Isabel Mejía Córdoba.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

El homicidio tuvo lugar el 14 de noviembre de 2024 en el barrio Entre Ríos de Riohacha, La Guajira. Según la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, Rodríguez Ochoa condujo la motocicleta que trasladó al sicario al lugar donde disparó contra Mejía Córdoba, quien estaba conversando con un familiar en la terraza de su residencia. Luego, el condenado facilitó la huida del agresor.

Sentencia y sanciones

Un juez penal de conocimiento impuso a Rodríguez Ochoa una condena de 23 años y 5 meses de prisión por ser coautor material de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambos delitos agravados. Además, deberá cumplir una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

Desde su captura, Rodríguez Ochoa permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario.