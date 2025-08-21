Desde el sur del Cesar piden mayor presencia de las autoridades en la vía que comunica con Ocaña

Norte de Santander

Los mandatarios de municipios al sur del departamento del Cesar, están haciendo un llamado a las autoridades, para que se presente mayor vigilancia en el tramo vial que comunica con Ocaña, Norte de Santander. Aseguran que esta vía es muy frecuentada por grupos al margen de la ley.

“Con el ejército nacional, siempre estamos en contacto, casi que todos los días, quienes nos rinden un informe de cómo se está comportando la seguridad en la vía” dijo Arnoldo Osorio, alcalde de Río de Oro, Cesar.

“Sabemos muy bien que hay muchos limitantes de herramientas para la fuerza pública. Es una ruta que, a pesar que no es tan larga, por su relieve es fácil ejecutar cualquier tipo de atentado, delincuencia, robos”.

Aseguró el mandatario que, constantemente, “hacemos el llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional, para que por favor, militarice la zona, la vía, que ponga más puestos de control, porque realmente necesitamos que esa vía este custodiada la mayor parte del tiempo”.

Justamente, en las últimas horas de este miércoles 20 de agosto, se presentó el secuestro de un menor de edad sobre este tramo vial.