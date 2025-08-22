Gobierno le cumple al Cesar: 6.805 hectáreas pasan a manos de campesinos y comunidades étnicas

Colombia

Más de 8.000 personas se congregaron en el coliseo Julio Monsalvo para presenciar un momento histórico en la Reforma Agraria colombiana. El presidente Gustavo Petro, junto al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, lideraron la entrega de 6.805 hectáreas a 800 familias campesinas, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado en seis municipios del Cesar: Astrea, Bosconia, Chimichagua, El Paso, Pailitas y Valledupar.

Simultáneamente, el director Harman entregó 104 títulos de adjudicación definitiva a familias campesinas de Tamalameque, Pelaya y Chimichagua, quienes durante décadas habían luchado por un pedazo de tierra y solo con el gobierno actual lo lograron. Con esta resolución, las familias pueden decir con orgullo: “¡Esta tierra sí es mía!”, reafirmando su derecho a la propiedad y fortaleciendo su profundo vínculo con la tierra.

Testimonios que reflejan transformación y esperanza

Marta Herrera Campo, una joven campesina de 24 años y miembro de la Asociación de Mujeres Campesinas para el Desarrollo Rural, no pudo contener la emoción al enterarse de que era parte de las 24 familias beneficiarias del predio Samaria, que corresponde a 348 hectáreas, en el municipio de Pailitas, Cesar.

“Papá, ya tenemos tierra, por fin vamos a poder sembrar en nuestro propio territorio y cuidar de nuestros animales. Nuestra vida ha cambiado; estamos dejando atrás las secuelas del conflicto que nos dejaron los grupos armados para reconstruir nuestras vidas en territorios de paz’”, expresó la mujer, llena de esperanza.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó: “los análisis que hemos hecho dicen que, precisamente, la ciudad de Valledupar disminuye su pobreza monetaria y la extrema porque ahora hay menos carbón, y porque al caer la dependencia de ese mineral empieza a reactivarse en primer lugar la agricultura. Esto indica un camino que empieza a abrirse y que hoy lo hemos visto en acción y que tiene que ver con activar al Cesar como un polo de desarrollo agrario y agroindustrial, por encima de la extracción del carbón”.

Durante la entrega de las hectáreas, Juan Felipe Harman, se dirigió al presidente y dijo: “en cumplimiento del decreto firmado en Tierra Alta, la tierra que será transferida a la Agencia Nacional de Tierras ya empieza a materializarse. Hemos identificado más de 18 mil hectáreas que hoy reposan en la Sociedad de Activos Especiales y que serán asignadas a la ANT, con el propósito de que más campesinos y campesinas del Cesar se conviertan en dueños legítimos de su tierra”.

“En este departamento ya hemos cumplido con la entrega de 38 mil hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, bajo su mandato, y esperamos que esta cifra continúe creciendo de manera oportuna, en paralelo con el compromiso de honrar las demandas históricas de los pueblos étnicos, no solo del pueblo Yukpa, sino también de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta”, agregó Harman.

Marlene Pérez Téllez, es una de las beneficiarias de esta histórica entrega de tierras en Valledupar, Cesar. Para ella, recibir un pedazo de tierra significa transformar su vida y la de toda su familia.

“Durante años luchamos por lograr esto que nos están entregando el presidente Gustavo Petro y el director Felipe Harman. Es un alivio que ya no necesitemos que alquilar un pedazo de tierra para sostener a nuestra familia. Ahora podremos sembrar con tranquilidad yuca, plátano y criar mis marranitos en nuestro propio terreno, sin miedo a que alguien nos desplace”, declaró con emoción la mujer campesina.

No dudó en comparar la tierra que recibió como un premio de la lotería: “esto fue como un premio mayor que me hubiera ganado. Mejor que un baloto, pues en la historia no ha habido un presidente que nos hubiera dado un pedacito de tierra. Tenemos un gobierno que sí nos está apoyando, ya lo estamos viendo, gracias a Dios y gracias, señor presidente”, manifestó Pérez.

Durante el evento, Alexandra Pineda, asesora de la Dirección General de la ANT, aseguró “esta es la prueba fehaciente de que el Gobierno ha dado preponderancia al campesinado, y muestra de ello es con la entrega de hoy, sumamos 35.128 hectáreas entregadas a más de 4.000 familias rurales en el departamento, que están contribuyendo a fortalecer la economía campesina, y de paso, a reactivar el campo cesarense”.

Reforma Agraria gana terreno en el Cesar

En los tres años del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la entrega de tierras en el departamento del Cesar se ha multiplicado, con la adquisición de 31.128 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, beneficiando a más de 4.000 familias y consolidando al Cesar como un actor clave en la implementación de la Reforma Agraria. Esta significativa cifra se suma a las cerca de 700.000 hectáreas adquiridas a campesinos y comunidades étnicas en todo el país.

Asimismo, bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, se han formalizado 7.024 hectáreas a familias campesinas, que se añaden a las más de 1.700.000 hectáreas tituladas en todo el país. Este avance convierte a estas familias en legítimas propietarias de sus tierras, salda una deuda histórica con el campo, garantiza seguridad jurídica y refuerza la soberanía alimentaria de Colombia.

Recuperaciones que garantizan derechos y dignidad

El Gobierno de Gustavo Petro ha asumido con ímpetu la recuperación de tierras arrebatadas por la mafia y baldíos de la nación apropiados de manera irregular en el departamento del Cesar para ponerlas en manos de campesinos y comunidades étnicas.

Mediante operativos contundentes, Juan Felipe Harman Ortiz, acompañado de la asesora de la Dirección General, Alexandra Pineda, y con el respaldo de la Policía Nacional, ha liderado la recuperación de más de 3.375 hectáreas que se encontraban bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV).

Estas tierras ya están en manos de familias campesinas y comunidades étnicas. Actualmente, se adelantan acciones para recuperar más de 18.000 hectáreas adicionales en el departamento del Cesar.

Entre los casos emblemáticos se encuentran:

Predio La América (Chimichagua): 1.400 hectáreas que estuvieron en manos del exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’.

Predio La Floresta (San Martín): Vinculado a alias ‘Juancho Prada’, entregado en el marco de Justicia y Paz.

Predio El Amparo (La Gloria): 1.080 hectáreas devueltas a familias desplazadas de la hacienda Bellacruz hace casi 30 años.

Ahora el Cesar tiene la oportunidad de dejar atrás los episodios de violencia y las secuelas de un departamento cuya economía giraba en torno al carbón, para transformarse en una gran despensa agrícola para el país.