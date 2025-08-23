Así puede confirmar que un agente de tránsito esté de turno y su horario: Link y pasos para verificar

Bogotá es una de las ciudades que cuenta con gran movilidad de autos y motos en Colombia. Su amplia circulación ha obligado a las autoridades a realizar ciertas restricciones y aplicar medidas para tener un control más seguro y mejorar la movilidad en la capital.

Sin embargo, ahora, serán los ciudadanos quienes también podrán realizar consultas respecto al agente de tránsito que esté en turno en Bogotá , teniendo su número de placa. Le contamos de qué trata.

La Secretaría de Movilidad habilitó un servicio en línea para que la ciudadanía pueda verificar de manera rápida y sencilla, si un agente de tránsito está de turno. Además, esta herramienta también permite ver la localidad en la que se encuentra y cuál es la labor que tiene asignada dentro de la jornada.

Uno de los fines de esta herramienta es promover la transparencia en los operativos de tránsito y ofrecer a los ciudadanos una vía para presentar la queja, reclamos o peticiones que tengan sobre la labor de los agentes. Esto puede ser una opción para evitar fraudes y garantizar que los controles viales se realicen dentro de toda la legalidad.

Le puede interesar: Bajará precio del recibo del agua en Bogotá y Cundinamarca: así será la reducción tras decisión de la CRA

Paso a paso par verificar si el agente está de turno

La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta que ha permitido facilitar y mejorar algunos actividades que requieren los usuarios que la usan. Incluso, desde la Secretaría de Movilidad, implementaron la estrategia de buscar el agente de tránsito por medio de esta tecnología. Así puede verificar si un agente de tránsito está de turno:

Ingrese a la página de la Secretaría de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co

a la página de la Secretaría de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co En la parte inferior derecha encontrará al asistente virtual, selecciónela.

Una vez estando dentro del chat Bot “PrudencIA” , se desplegarán varias opciones.

, se desplegarán varias opciones. Seleccione la opción de “Consultar Agente”

Agregue los datos como el número de placa del servidor o el nombre para que le muestre la información completa.

Una vez coloque los datos, el chat Bot le entregará al usuario un mensaje de la siguiente manera:

Siendo hoy XX de agosto de 2025, “HORA” y con base en la información de la programación, el agente NOMBRE DEL AGENTE **SI** está de turno de 10:00 a 13:00, con placa XXX, enfoque **Regular y controlar el flujo vehicular y peatonal**. En el horario 1: N/A.

Le puede interesar: SOAT, comparendo y licencias: lo que sí le pedirán para sacar su vehículo de patios en Cundinamarca

Horario para verificar turno del agente de tránsito

Este chat bot es una opción que avanza en la implementación de herramientas tecnologías al servicio de la movilidad, transparencia y bridando tranquilidad a los ciudadanos de Bogotá sobre la manera de actuar de un agente de tránsito.

Teniendo en cuenta que es una herramienta de servicio y que está a disposición de los ciudadanos, el chat Bot de PrudencIA está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una herramienta que no requiere registro ni entrega de datos personales.