Cuánto vale el recorrido en helicóptero por Bogotá : duración del vuelo y pasos para reservar

Cuánto vale el recorrido en helicóptero por Bogotá : duración del recorrido y pasos para reservar

Bogotá es una de las ciudades que cuentan con una gran variedad de actividades para realizar, desde el turismo, conocer la gran variedad de gastronomía, actividades en parques de diversiones, caminatas en los bosques, etc.

Sin embargo, además de las actividades extremas, también hay otras muy llamativas como los vuelos en helicópteros, una aventura que se realiza para admirar la sabana de Bogotá, los cerros orientales o municipios cercanos de Cundinamarca.

La industria aeronáutica cada vez está más consolidad en Colombia debido a las diferentes compañías de servicios y vuelos privados.

Cuánto dura un vuelo en helicóptero en Bogotá

Son varias las empresas que realizan este tipo de actividades para sobrevolar la sabana de Bogotá y los cerros orientales. Sin embargo, cada una de ellas tiene precios distintos y tiempo de duración distintas, pues hay algunos de 35 minutos 1, 2 y hasta 3 horas. El valor dependerá de la duración, el tipo de aeronave.

Cuánto cuesta un vuelo promedio en helicóptero

Es importante mencionar que en promedio, la mayoría de recorridos aéreos suele realizarse en helicópteros que albergan desde 5 pasajeros y algunos de mayor tamaño con una capacidad de 8 a 10 personas.

Sobrevolar Bogotá en 12 minutos: $550.000 pesos colombianos, por persona. Se trata de una trayectoria de 35 kilómetros a unos 200 kilómetros de altura.

Podrá observar:

El Puente del Común.

La Universidad de la Sabana.

La imponente Autopista Norte.

Toda la magia de la sabana norte.

Y con los municipios de Chía y Cajicá.

Entre otros lugares.

Los planes de que tienen recorridos más extensos tienen un valor elevado, puesto que no incluyen solamente el tour de sobrevuelo si no transporte ida y vuelta, refrigerio. Estos son los valores aproximados:

Sobrevolar Bogotá en 1 hora: $2,849 USD , lo que en pesos colombianos son aproximadamente $10.051.751, esto varía de acuerdo a la tasa de cambio.

lo que en pesos colombianos son aproximadamente esto varía de acuerdo a la tasa de cambio. Sobrevolar Bogotá en 2 horas para ver el embalse Tominé, el pueblo Guatavita, Zipaquirá y hacer recorrido privado por la catedral de Sal con refrigerio y devolverse en helitour : $3,249USD , lo que en pesos colombianos son aproximadamente $13.120.989 esto varía de acuerdo a la tasa de cambio.

Cuánto vale tirarse de un helicóptero en Colombia

De acuerdo con la empresa de aviación Flapper, en el país hay 57 helipuertos disponibles. Algunos de ellos están destinados para realizar actividades extremas como el paracaidismo. Sin embargo, esta actividad se realiza desde un avión y no desde un helicóptero.

Generalmente en Ricaurte, hay una zona ubicada a 20 minutos de Girardot, en un sector privado se ofrece este gran salto siendo el más cercano a Bogotá. El precio oscila entre los $799.000 pesos colombianos y es una actividad que se realiza exclusivamente entre los viernes , sábados y domingos.

Cómo reservar un recorrido en helicóptero:

Para esto es importante que revise muy bien la empresa con la que realizará la actividad, tener en presente que cuente con todos los permisos legales y capacidades técnicas para realizar este tipo de actividades, que también implican ser de alto riesgo.

Por otro lado, es importante que revise cuáles son los más recomendamos en páginas de Google y en redes sociales, buscando las recomendaciones y experiencias de otros usuarios.