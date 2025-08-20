Estas son las 3 estaciones elevadas del Regiotram de Occidente: Intersecciones estratégicas

Los habitantes de Bogotá y de Cundinamarca esperan con ansias la circulación del Regiotram de Occidente, un proyecto que promete mejorar la movilidad y reducir el trayecto, conectando con cuatro municipios aledaños a la capital.

De acuerdo con el plan de transporte que se tiene, este proyecto beneficiará a más de 130.000 pasajeros diarios, siendo este el primer tren 100% eléctrico en Colombia.

Incluso, el pasado 16 de julio, el Gobernado de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio a conocer el primer vagón real del tren, el cual tiene 33 metros de largo, siendo completamente funcional. Además, el Regiotram de Occidente contactará físicamente con la primera línea del Metro de Bogotá y Transmilenio en estación Calle 26 con Avenida Caracas.

¿Cuándo estará listo el RegioTram?

De acuerdo con la información registrada en Regiotram de Occidente, este será entregado para el 2027, año en el que estará listo para recorrer las vías del país en una primera etapa entre Facatativá y Fontibón. Sin embargo, para el 2029, promete estar funcionando en su totalidad.

¿Cuál es el recorrido del RegioTram?

Según el informe del Regiotram, el proyecto promete conectar Bogotá con cuatro municipios de Cundinamarca; los cuales son Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, con una extensión de 39.6 kilómetros y 17 estaciones, uniendo la Sabana Occidente con la capital.

Estaciones elevadas del Regiotram de Occidente

El proyecto de movilidad firmó un convenio con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la empresa Férrea Regional S.A.S para construir dentro de la capital 3 estaciones elevadas que estarán ubicadas en distintos puntos, los cuales se espera un alto flujo de usuario.

La estaciones que contarán con un sofisticado diseño estarán en las Avenidas NQS, 68 y Boyacá.

“Esta alianza es posible gracias a los esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que desde el 2020 la Administración Distrital, ha destinado para asegurar un mayor beneficio a los futuros usuarios de este primer tren de cercanías” indicó la entidad de Desarrollo Urbano.

Ruta del Regiotram de Occidente

Teniendo en cuenta que este proyecto contará con 17 estaciones en total, 9 de ellas estarán ubicadas en Bogotá. Conozca cuáles son:

Catam (Carrera 111 a)

Fontibón (Carrera 97)

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Boyacá

Avenida 68 con calle 22

Carrera 50

Carrera 40

Avenida NQS

Avenida Caracas con Calle 26

Las otras 8 estaciones restantes serán suburbanas y estarán divididas en 4.9 kilómetros de la siguiente manera: