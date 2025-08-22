Bajará precio del recibo del agua en Bogotá y Cundinamarca: así será la reducción tras decisión de la CRA

Colombia

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Resolución 1017 de 2025 con la que autorizó la suspensión del cobro de 60 proyectos de inversión que estaban incluidos en las tarifas de acueducto y alcantarillado, pero que no llegaron a ejecutarse.

De acuerdo con la entidad, esta medida se tomó tras constatar que los usuarios venían pagando por obras que nunca se llevaron a cabo debido a decisiones judiciales, controversias contractuales y otros factores que retrasaron su desarrollo.

Reducción en los recibos

La decisión implica una disminución en los costos del servicio:

La CRA aclaró que, pese a este ajuste, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mantendrá la cobertura de los costos de operación y la garantía de la prestación del servicio.

“Velamos por la justicia tarifaria”

La directora de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, afirmó que esta es una medida en defensa de los usuarios.

“Esta es una buena noticia para los usuarios. Velamos por el principio de justicia tarifaria, que implica que los pagos realizados por los suscriptores correspondan efectivamente al servicio que reciben con calidad y oportunidad”, señaló.

¿Qué pasará con lo que ya se pagó?

Sobre los pagos que los usuarios ya realizaron por estos proyectos no ejecutados, será la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la encargada de definir medidas compensatorias desde sus funciones de inspección, vigilancia y control.