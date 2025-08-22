SOAT, comparendo y licencias: lo que sí le pedirán para sacar su vehículo de patios en Cundinamarca

Colombia

La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca expidió la Circular Interna 011 de 2025, en la que se actualizan los lineamientos para el trámite de entrega de vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito. Según el documento firmado por el secretario Diego Armando Jiménez Vargas, el objetivo es eliminar trámites innecesarios, estandarizar el proceso y prevenir irregularidades en la atención a los ciudadanos.

“Está totalmente prohibido exigir al ciudadano requisitos distintos a los previstos en la Ley 769 de 2002, específicamente en el artículo 125”, señala la circular, que además recuerda que los funcionarios y contratistas deberán consultar directamente en el RUNT la vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica, sin pedir copias físicas al usuario.

Documentos que sí se deben presentar

De acuerdo con la circular, para solicitar la entrega del vehículo solo serán necesarios:

Formato oficial de solicitud de entrega (M-PTM-FR-015).

Documento de identidad del propietario, infractor o autorizado.

propietario, infractor o autorizado. Inventario de ingreso al patio (emitido por la concesión o aportado por el ciudadano, según corresponda).

Comparendo que generó la inmovilización, o validación en el SIMIT si es electrónico.

que generó la inmovilización, o validación en el SIMIT si es electrónico. Copia de la licencia de conducción y de la licencia de tránsito.

SOAT vigente, validado en el RUNT.

Procedimientos especiales

En casos de inmovilización por fallas técnico-mecánicas, el ciudadano podrá firmar un acta compromisoria y tendrá un plazo de cinco días para realizar la revisión en un CDA autorizado. Sin embargo, este permiso no lo habilita para circular libremente hasta que se subsane la falta.

Asimismo, se aclara que no se podrá exigir el uso de grúa para retirar vehículos particulares, salvo cuando no sea posible su desplazamiento por medios propios.

Entrega en patios

Los patios deberán entregar el vehículo de manera inmediata una vez se presente la orden de salida expedida por la sede operativa, junto con el comprobante de pago de grúa o parqueadero (si aplica). Cualquier exigencia adicional será considerada una extralimitación de funciones.

Proceso de automatización

A partir de noviembre de 2025, la Gobernación pondrá en marcha un sistema automatizado que permitirá remitir las órdenes de salida directamente al patio correspondiente, eliminando el uso de correos electrónicos y reduciendo el riesgo de prácticas irregulares.

“La orden de salida será remitida a través del sistema de información provisto por el concesionario, garantizando trazabilidad y seguridad en cada trámite”, precisa el documento.

Con estas medidas, la Gobernación busca que la entrega de vehículos inmovilizados se realice de forma ágil, transparente y ajustada a la normativa vigente, evitando cargas adicionales para los ciudadanos.