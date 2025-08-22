ONU condenó ataque con dron a helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia

Helicóptero de la Policía Nacional cayó en Amalfi, Antioquia (Foto: Tomada de video difundido en redes sociales); Helocóptero y dron , imágenes de referencia (Getty Images).

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Nordeste antioqueño, que dejó 12 uniformados muertos y un número aún indeterminado de heridos mientras realizaban labores de seguridad pública.

A través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de X, la ONU expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, así como a la institución policial. Además, instó a los grupos armados ilegales a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El organismo internacional también hizo un llamado al Estado colombiano para que brinde atención integral a las víctimas, adelante las investigaciones pertinentes y garantice justicia frente a lo sucedido.

“Llamamos a las autoridades competentes a investigar, a juzgar y a sancionar a los responsables de este ataque”, señala la publicación en X de la ONU.

Otras voces de rechazo

Por su parte, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) se unió al rechazo frente al ataque, al que calificó como terrorista.

“Reiteramos que la paz solo puede edificarse mediante al diálogo, la justicia social y el respeto irrestricto por la vida. Colombia no puede seguir condenada a ciclos de violencia y retaliación. Es urgente abrir espacios de reconciliación y fortalecer un gran acuerdo nacional que coloque en el centro el derecho de la ciudadanía a vivir en paz”, indica el comunicado de REDEPAZ.

La organización pidió un desescalamiento de la violencia y reiteró la necesidad de defender el derecho internacional humanitario como mecanismo para proteger la vida y la seguridad de las comunidades.