Gremios económicos condenan ataque en Amalfi y exigen al Gobierno Nacional una respuesta contundente

El ataque terrorista contra un helicóptero de la Policía Nacional que dejó doce uniformados asesinados y tres heridos en la vereda Los Toros de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia, encendió las alarmas de seguridad en la región y provocó un amplio rechazo desde distintos sectores económicos.

Fenalco, capítulo Antioquia, fue uno de los primeros gremios en pronunciarse y calificó lo sucedido como un atentado directo contra la institucionalidad. “Rechazamos los actos violentos ocurridos en Amalfi, donde un ataque con dron derribó un helicóptero de la Policía. Exigimos justicia, mano dura contra los responsables y protección a la Fuerza Pública y las comunidades”, señaló el gremio.

Por su parte, Intergremial Antioquia, que agrupa a 35 organizaciones, condenó los hechos en Amalfi y los calificó como atentados terroristas que ponen en riesgo la estabilidad del país. “El Estado no puede sucumbir ante grupos terroristas y abandonar las regiones. Colombia no puede negociar ni proteger a cabecillas que no han demostrado ninguna voluntad de paz”.

Piden garantías de seguridad

Ambos gremios advirtieron que este tipo de ataques no solo golpean a la Fuerza Pública, sino que también generan temor e incertidumbre en las comunidades y afectan la estabilidad económica de las regiones.

Coincidieron en pedir al Gobierno Nacional una respuesta inmediata y contundente frente a la violencia que se recrudece en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, tras el ataque terrorista que dejó seis muertos y 71 heridos.

Finalmente, las autoridades mantienen activo un consejo extraordinario de seguridad en Amalfi para dar seguimiento a la situación, mientras se adelantan las investigaciones y se garantiza la permanencia de la comunidad en el territorio.