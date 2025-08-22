Clan del Golfo instaló explosivos que hirieron a contratista de Mineros S.A. en Anorí: gobernación

Anorí- Antioquia

La Secretaría de Seguridad de Antioquia entregó d etalles del hecho violento que dejó herido a un contratista de la empresa Mineros S.A. en zona rural de Anorí, Nordeste de Antioquia. Este hecho fue atribuido al Clan del Golfo.

El secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, manifestó que el explosivo que le ocasionó heridas de gravedad al contratista fue producto de una serie de retaliaciones del grupo ilegal porque la empresa Mineros S.A. se ha negado a pagar extorsiones. La situación presuntamente se deriva del derribamiento de dos torres. Se presume desde la zona que algunos explosivos no detonaron.

“Se acude al ejército, a su grupo EXDE, para que ingrese y haga una inspección al lugar de que no haya explosivos para que una cuadrilla, digámoslo así, de contratistas ingrese a hacer la reparación que corresponde. Todo eso es interno de la empresa. De tal manera que ayer ingresó un personal que iba precisamente a tratar de hacer el arreglo de las torres que habían sido derribadas con el infortunio de que uno de ellos cae precisamente en un campo minado, pierde sus dos extremidades inferiores”.

Recalca que esta situación de intimidación contra la empresa se volvió recurrente con otro tipo de ataques con explosivos e incluso retención de trabajadores para presionar el pago.

“Es un caso que viene escalonado, es un caso que viene de tiempo atrás, y es un caso que siempre hemos atendido apelando al gobierno nacional para que atienda esa situación con las capacidades que tiene en el nivel central, que lógicamente son superiores a las que se manejan en el nivel local”.

Finalmente, se indicó que el trabajador de la empresa contratista permanece en un centro médico de Medellín y que su estado de salud es crítico, agregó el funcionario Martínez.