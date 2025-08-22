Hace 2 meses la Gobernación de Antioquia había alertado a Mindefensa sobre situación en Amalfi

Policías asesinados en ataque con dron en Amalfi (Antioquia) // Colprensa // Imagen tomada del video del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia // Redes sociales

Medellín

La grave situación de orden público en Amalfi, Antioquia, no tomó por sorpresa a las autoridades departamentales.

El pasado 4 de junio, la Gobernación envió una carta al Ministerio de Defensa solicitando el refuerzo inmediato del Ejército Nacional en la zona, debido al aumento de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc, así como amenazas, desplazamientos y la desaparición de líderes sociales, especialmente en el sector Los Balcones de la vereda Los Toros del municipio, donde ocurrió el ataque al helicóptero que dejó 13 policías asesinados.

En el documento, el secretario de Seguridad de Antioquia, el Brigadier General retirado, Luis Eduardo Martínez, advirtió que “la capacidad de respuesta del personal policial y militar asignado a la jurisdicción se ha visto ampliamente desbordada, tanto en términos operativos como logísticos, imposibilitando una cobertura eficaz y oportuna frente a la complejidad de las amenazas existentes”, y que era urgente “despliegue inmediato y reforzado de tropas que permitan establecer control territorial, garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables, prevenir nuevas acciones violentas y apoyar de manera contundente a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público”.

En la misiva, el secretario había solicitado que este refuerzo no solo se limitara a patrullajes ocasionales sino de un operativo estructurado y sostenido, con inteligencia.

Propone, además, puestos de control estratégicos, operaciones de vigilancia permanente, y mecanismos efectivos de reacción ante posibles eventos de violencia armada, desapariciones, o desplazamientos.

Dos meses después, la advertencia se materializó en el ataque contra el helicóptero de la Policía mientras los uniformados hacían labores de erradicación de cultivos ilícitos.

La Gobernación había insistido en que “el silencio o la respuesta insuficiente frente a esta situación compromete seriamente la legitimidad institucional y deja en estado de vulnerabilidad a líderes sociales, campesinos, comerciantes, estudiantes, y a toda la ciudadanía en general”.