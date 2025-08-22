ANATO rechazó ataques terroristas en Antioquia y Valle del Cauca: advierten afectación al turismo
El gremio manifestó que además de vulnerarse derechos humanos, se impacta negativamente la imagen del país como un destino turístico.
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) manifestó su rechazo a los recientes hechos de violencia ocurridos en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia, que deja un total de 13 personas asesinadas y decenas de heridos.
El gremio advirtió que estas situaciones no solo afectan la tranquilidad de los colombianos, sino que también vulneran el derecho fundamental a vivir en paz e impactan de manera negativa la imagen del país como un destino turístico.
Lea también:
Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, señaló que la violencia trae consecuencias que trascienden lo inmediato: “Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y todos aquellos impactados por la violencia. Hacemos un llamado urgente a que se respeten los principios básicos de la convivencia, la dignidad humana y el derecho internacional humanitario. Ninguna causa justifica el uso de la violencia ni la afectación indiscriminada de la población civil”.
Rechazo a la violencia
El gremio alertó que hechos de violencia como los registrados en las últimas horas ponen en riesgo los esfuerzos realizados para posicionar a Colombia como un destino confiable y seguro, por lo que instó a que se garanticen las condiciones de seguridad en defensa de los derechos humanos.
ANATO reiteró que continuará trabajando junto a las autoridades y los distintos actores del sector para impulsar iniciativas que fortalezcan la confianza en Colombia como destino turístico y que promuevan un desarrollo sostenible basado en la convivencia pacífica.