ANATO rechazó ataques terroristas en Antioquia y Valle del Cauca: advierten afectación al turismo

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) manifestó su rechazo a los recientes hechos de violencia ocurridos en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia, que deja un total de 13 personas asesinadas y decenas de heridos.

El gremio advirtió que estas situaciones no solo afectan la tranquilidad de los colombianos, sino que también vulneran el derecho fundamental a vivir en paz e impactan de manera negativa la imagen del país como un destino turístico.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, señaló que la violencia trae consecuencias que trascienden lo inmediato: “Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y todos aquellos impactados por la violencia. Hacemos un llamado urgente a que se respeten los principios básicos de la convivencia, la dignidad humana y el derecho internacional humanitario. Ninguna causa justifica el uso de la violencia ni la afectación indiscriminada de la población civil”.

Rechazo a la violencia

El gremio alertó que hechos de violencia como los registrados en las últimas horas ponen en riesgo los esfuerzos realizados para posicionar a Colombia como un destino confiable y seguro, por lo que instó a que se garanticen las condiciones de seguridad en defensa de los derechos humanos.

ANATO reiteró que continuará trabajando junto a las autoridades y los distintos actores del sector para impulsar iniciativas que fortalezcan la confianza en Colombia como destino turístico y que promuevan un desarrollo sostenible basado en la convivencia pacífica.