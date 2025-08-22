¿Quién será el técnico encargado de Millonarios para el partido ante Junior por Liga Colombiana?. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Millonarios se quedó sin director técnico, luego de que David González fuera cesado del cargo por cuenta de la derrota 1-2 sufrida contra Unión Magdalena en el Estadio El Campín.

Bogotá. Agosto 20 de 2025.

En conferencia de prensa, el estratega antioqueño confirmó la noticia ante los medios de comunicación: “He sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible de parte de nuestros directivos“.

González deja la institución capitalina, tras un segundo semestre plagado de malos resultados. De 18 puntos posibles en Liga (tiene pendiente un compromiso), tan solo logró sumar una unidad; además, ha anotado apenas cinco goles (menos de uno por partido) y ya recibió 11. Asimismo, es colero del torneo local.

¿Quién será el técnico encargado de Millonarios para el partido ante Junior por Liga Colombiana?

A la espera de la decisión final de la directiva en cuanto al nuevo director técnico de Millonarios, fue asignado un entrenador interino para el venidero duelo ante Barranquilla. Es preciso recordar que los azules recibirán al líder de la Liga Colombiana este sábado 23 de agosto a partir de las 8:30 de la noche.

Según reveló Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en conferencia de prensa, el encargado del equipo en la octava fecha del campeonato será Carlos Giraldo, quien hacía parte del cuerpo técnico de David González. La razón de su elección es clara: “Conoce el modelo que han implementado, está familiarizado con la situación“.

Giraldo, que tuvo una amplia trayectoria como futbolista, llegó a los banquillos en 2019 de la mano del Atlético Bucaramanga. Allí ejerció como interino durante 16 partidos, en los que cosechó cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas.

