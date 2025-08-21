Presidente de Millonarios perfiló al nuevo DT del equipo: “Debe comprometerse con ganar títulos”

La derrota de Millonarios contra Unión Magdalena causó un remezón en el club. En rueda de prensa, el entrenador, David González, anunció que fue notificada su terminación del contrato, así como hubo una fuerte autocrítica por parte de los jugadores con respecto a la tensa situación.

Con la marea alta, desde la institución se convocó a una rueda de prensa en la sede del equipo para este jueves 21 de agosto sobre el medio día, en la cual estuvieron presentes el presidente Enrique Camacho, el director deportivo, Ricardo Pérez y el futbolista Mackalister Silva. Allí, se refirieron a la conformación del plantel, lo que buscan en el nuevo técnico, entre otras cosas.

¿Qué debe tener el nuevo técnico de Millonarios?

Al presidente le preguntaron por lo que buscan en el nuevo entrenador, así como directamente por Hernán Torres, quien ha sido fuertemente vinculado con la institución. No se atrevió a referirse a un nombre puntual, pues la carpeta es amplia y están analizando hojas de vida.

“Nosotros no teníamos establecido una identificación de un futuro técnico de Millonarios, porque estábamos apoyando el trabajo del profesor (González). No teníamos identificado ningún tipo de técnicos, queríamos tener la oportunidad de que el equipo se recuperara y en la media que no se logró nos vemos obligados a esta situación”, inició diciendo.

“Estamos evaluando diferentes alternativas, estamos mirándolo con calma, pero con mucha velocidad, tenemos que decidí muy rápido quién orienta al equipo de acá al final del campeonato”, añadió.

Puntualmente, cuando le preguntaron por Hernán Torres, dijo: "Es que la carpeta es muy ligera todavía, muchos nombres por estudiar. No quisiera comprometerme con ningún nombre en especial, porque estamos revisando técnicos que estén disponibles y puedan llegar rápido“.

Entretanto, perfiló lo que buscan en el nuevo entrenador: “Todo técnico tiene su manera de jugar, de ver el fútbol y lo respetaremos. Es importante que entienda que queremos ganar títulos, estamos obligados a ganar títulos. Cuando uno no gana, está en deuda. El técnico que llegue debe comprometerse con ganar partidos y con ganar títulos”.

En desarrollo...