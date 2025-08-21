Suspensión parcial del partido entre Millonarios y Unión Magdalena por disturbios en la tribuna

El juego entre Millonarios y Unión Magdalena, que se encontraba aplazado por la fecha 1 de la Liga colombiana, tuvo que ser suspendido de manera parcial al minuto 54 por disturbios en la tribuna norte del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro transcurría con total normalidad. Inició ganando el cuadro Embajador con anotación de Beckham Castro, quien desbordó por banda izquierda y definió de manera cruzada para poner la ventaja al minuto 7′. Luego, lo igualó Unión con asistencia de Ricardo Márquez y definición de Jannenson Sarmiento al 19′.

Juego detenido por disturbios

Sobre el minuto 50 marcó Jannenson Sarmiento el segundo, tras pase de Ricardo Márquez. La acción se analizó por una posible posición irregular, pero Jhon Ospina, el árbitro central, validó la anotación y ahí desencadenaron los disturbios.

Desde la tribuna norte, comenzaron a llover zapatos, mientras que un sector trató de invadir. Ante esto, el juez decidió detener de manera parcial el compromiso y los jugadores ingresaron a los vestuarios, a la espera de la decisión final.

El árbitro decidió que había condiciones para poder continuar el encuentro, por lo que los futbolistas regresaron al terreno de juego para seguir con el duelo, que estuvo detenido por poco más de 15 minutos.