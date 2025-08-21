Jhonny Ramírez se sincera: así es como Hernán Torres potenciaría a Arévalo y Victoria en Millonarios

Millonarios inicia una nueva era. La derrota 1-2 en El Campín ante Unión Magdalena terminó sentenciando el adiós de David González como entrenador del cuadro azul. Ahora, la directiva se encuentra analizando posibles reemplazos y Hernán Torres parte como principal favorito, según información dada en El VBAR Caracol.

Ⓜ️¡MILLONARIOS YA TIENE TÉCNICO!



✅Ya hay acuerdo entre Hernán Torres y el conjunto ‘embajador’



✈️Vía Nueva York-Miami, llegará esta noche a Bogotá. Y mañana, se reunirá para firmar.



A la espera de si se dará o no el segundo paso de Torres en la institución bogotana, habló al respecto Jhonny Ramírez. El exfutbolista fue dirigido por el entrenador tolimense en Millonarios entre 2012 y 2013, etapa que recuerda con sumo agradecimiento.

Jhonny advirtió que “no tengo sino palabras bonitas para Hernán”, debido a las gratas enseñanzas que le dejó como profesional y como persona. “No tengo sino palabras bonitas para Hernán. Se pueden decir mucas cosas de él, como que es temperamental, exigente, pero ama su profesión. A veces es explosivo, pero a veces a los jugadores nos falta eso”, sentenció en El VBAR.

Y complementó al respecto: “A Hernán yo siempre le hacía caso y él se ponía bravo por eso, pero yo le valoro el trabajo y todo lo que hizo por nosotros. Generamos un grupo importante”.

Así es como Hernán Torres potenciaría a Arévalo y Victoria en Millonarios

En medio de la charla, Jhonny Ramírez reveló que “lo mejor que me pudo pasar” fue que Hernán Torres “me dirigiera”, esto debido a que le daba un trabajo sumamente específico a los volantes de marca, posición en la que Millonarios hoy tiene problemas por los bajos rendimientos de Nicolás Arévalo y Dewar Victoria.

“Hernán es un hombre de buenos resultados y buenas formas de enseñarle a los jugadores. Lo mejor que me pudo pasar fue que él me entrenara, porque siempre me exigía, a pesar de que yo era un hombre que me trabaja muy bien, porque en mi posición como volante de marca debía tener buen estado físico”, advirtió.

Recordó que Torres le sacó el máximo provecho, algo que podría repetir no solo con Victoria y Arévalo, sino también con Stiven Vega, Juan Carlos Pereira o el juvenil Sebastián del Castillo: “Él me exigía al máximo. Los trabajos suyos eran realmente complejos, cuando nos cogía a los volantes de marca y nos hacía un trabajo específico. Eso me ayudó mucho”.

Finalmente, Jhonny apuntó que Hernán Torres no es de “casarse” con un jugador en esa zona del campo, sino que prueba variantes con todas las piezas disponibles. Como prueba de ello está lo vivido en la temporada 2012: “Tengo que agradecerle porque en ese año pude jugar con los tres volantes de marca que tenía Millonarios. Los primeros diez partidos los jugué con Elkin Blanco, los otros diez con Ganiza Ortíz y después terminé jugando con Robayo siendo campeones”.

