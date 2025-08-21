Millonarios perdió con Unión Magdalena en El Campín: Así quedó la tabla de posiciones

Quinta derrota para Millonarios en seis partidos jugados, de los cuales uno terminó en empate ante Deportivo Cali. Esta vez fue ante Unión Magdalena, que se impuso 1-2 en El Campín, una victoria para los samarios ante este rival que no se daba desde hace 22 años.

La figura de la noche fue Jannenson Sarmiento, quien marcó doblete, también tras dos pases de Ricardo Márquez. El que había abierto el marcador fue Beckham Castro al minuto 7.

El juego tuvo una suspensión parcial, pues sobre el 54′, luego del 1-2, hinchas comenzaron a arrojar zapatos desde la tribuna norte. En ese mismo sector hubo desmanes por parte de aficionados, que trataron de invadir. El juego se reanudó y algunos hinchas, posteriormente, sí ingresaron al campo.

Cómo quedó Millonarios en la tabla de posiciones

El conjunto Embajador está en una clara deuda, tanto de fútbol, como de resultados. Ha disputado 18 puntos y solo ha logrado uno, situación que lo deja en el último puesto.

Además, el grupo de los ocho cada vez parece más lejano, pues el octavo es Pereria con 11 unidades. Eso sí, a Millonarios le queda haciendo falta otro partido aplazado, contra Pasto, correspondiente a la fecha 2.

Unión Magdalena, por su parte, logró su segundo triunfo del campeonato y alcanzó las 8 unidades, quedando parcialmente en el puesto 12.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana