Mayor de la Policía herido en intento de hurto en Usme; delincuente fue capturado

Colombia

En la mañana de este viernes se registró una persecución en la localidad de Usme luego de que un presunto ladrón disparara contra el mayor Luis Eduardo Pinto Santander, subcomandante de la estación de Policía de la zona.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, el oficial resultó herido cuando iba a requisar al sospechoso. A pesar del ataque, Pinto Santander está fuera de peligro y en recuperación en un centro médico.

Persecución y captura

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanny Cristancho, explicó que el oficial actuó cuando un ciudadano estaba siendo víctima de un intento de hurto:

“En una actitud valerosa, uno de nuestros oficiales que se encontraba a labores de vigilancia en el sector de la Marichuela de la localidad de Usme, al evitar un hurto a una persona, fue atacado con arma de fuego. En el plan candado que realizan unidades de la estación de Policía Usme, se articuló el Halcón y drones y se logró capturar a esa persona con el arma de fuego. Nuestro uniformado se encuentra fuera de peligro y es atendido en centro médico”.

Reacción oficial

La reacción inmediata de las patrullas en el sector, apoyadas por el helicóptero Halcón y drones de la Policía, permitió la detención del agresor y la incautación del arma con la que disparó al uniformado.

La Alcaldía Mayor y la Secretaría de Seguridad expresaron su solidaridad con el mayor Pinto, resaltaron la labor de los policías en defensa de la ciudadanía y aseguraron que el responsable enfrentará la justicia.

Lo que se sabe hasta ahora