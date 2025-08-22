Viernes 22 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Día de cielo despejado y sol, al fondo la catedral Inmaculada concepción en la plaza de Bolívar en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante los atentados terroristas ocurridos en las últimas horas en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia que ha dejado 18 personas muertas, el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis rechazo con absoluta firmeza los actos de barbarie que han enlutado al país.

El mandatario señaló “A las familias y a las autoridades que enfrentan esta tragedia, les envío un abrazo de solidaridad y fuerza. En estos momentos oscuros, solo la unión de todos los colombianos, con instituciones fuertes y un pueblo solidario, podrá vencer a estos enemigos de la paz”

Y agregó el gobernador “Ruego al cielo por las víctimas y reafirmo mi compromiso de corazón: siempre apostaré por la paz de nuestra tierra. ¡No más violencia! Colombia Unida”

El Consejo de Estado, en sentencia del 11 de agosto de 2025, negó la acción de tutela presentada por Ángela María Agudelo Rodríguez, quien buscaba que se emitiera una nueva decisión en el marco de la demanda de nulidad electoral contra el gerente general de Empresas Públicas del Quindío, EPQ José Alejandro Guevara.

El órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo señaló que el procedimiento y la elección estuvieron en el marco de la legalidad.

Hurto de cadenas de oro en el Quindío, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables

En vídeos de cámaras de seguridad quedaron registrados los hechos delictivos donde delincuentes hurtan aparentemente cadenas de oro en los municipios de Armenia y Montenegro.

Uno de los casos se registró en inmediaciones del conjunto residencial Parques de Bolívar de la ciudad cuando una mujer descendía de su vehículo particular junto a sus hijos menores de edad y pasa un hombre en motocicleta quitándole la cadena.

El otro hecho ocurrió cuando un joven salía de un establecimiento comercial de Montenegro cuando un delincuente lo arrastra para arrebatarle lo que parece ser una cadena de oro.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez informó que adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos delictivos y lograr identificar a los responsables.

Señaló que establecerán comandos situacionales en todos los municipios para fortalecer la presencia institucional y mitigar las afectaciones en materia de seguridad ciudadana.

Fue claro que están realizando lo pertinente para determinar si se trata de una banda delincuencial enfocada a este tipo de hurtos en el departamento.

Intervenciones en la infraestructura del centro de menores infractores en el Quindío buscan disminuir el riesgo de las fugas

Frente a la situación que se vivió por la fuga de adolescentes en el centro de atención especializada La Primavera de Montenegro, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez aseguró que establecieron las intervenciones en la infraestructura para fortalecer la seguridad y evitar nuevos hechos.

Explicó que desde el gobierno departamental asignaron gestores de convivencia para realizar protocolos de seguridad y de emergencia debido a que en las últimas semanas se han registrado motines impactando el orden público.

Destacó que la intervención en el lugar tiene que ver con unas mallas en los puntos críticos donde se han presentado las fugas de los menores de edad.

Las autoridades activaron ruta y mesa de reacción inmediata por el atentado del líder sindical en Armenia

Recordemos que el atentado con arma de fuego se registró en el barrio Simón Bolívar de la ciudad donde resultó herido de gravedad Carlos Arturo Marín de 55 años de edad quien es dirigente sindical.

Al respecto el director administrativo de derechos de la gobernación del Quindío, Diego Alexander Santamaria señaló que buscan proteger la vida y la integridad de la comunidad por eso establecen la mesa de reacción inmediata para los líderes y defensores de derechos humanos.

Indicó que inmediatamente conocieron del caso en contra del líder sindical en la ciudad, activaron la ruta y desarrollaron la mesa de reacción donde convergen las diferentes autoridades con la finalidad de generar las alertas y un enfoque investigativo para esclarecer el hecho.

Sostuvo que a la fecha llevan 17 mesas de reacción inmediata de líderes sociales recordando una masiva que se presentó con periodistas al inicio del año.

Los gremios del Quindío en cabeza de la cámara de comercio de Armenia y la sociedad de ingenieros del Quindío enviaron carta a la ministra de transporte María Fernanda Rojas donde expresan preocupación frente a lo expresado por el Gobierno Nacional en la sesión de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, celebrada en Bogotá el 19 de agosto del presente año, en relación con la decisión de no prorrogar las concesiones viales del país.

En el documento señalan que “De manera particular, conocemos los avances en los estudios de factibilidad del proyecto IP Conexión Centro, que contempla la Autopista del Café y la Doble Calzada Calarcá – La Paila. Valoramos el análisis técnico, jurídico y financiero que la Agencia Nacional de Infraestructura ha venido desarrollando a partir de las solicitudes elevadas por comunidades, agremiaciones y sectores políticos de la región, lo cual ha dado lugar a la construcción de 13 escenarios de proyecto, orientados a maximizar los beneficios para la ciudadanía.

Finalmente, en carta indican “señora ministra, respetuosamente reiteramos que el objetivo de esta comunicación, es manifestarle la posición de nuestros gremios respecto a las Concesiones como un modelo para modernizar nuestra infraestructura. Desde nuestras instituciones reiteramos nuestra disposición total para contribuir con análisis, datos y visión regional.

Entre la vida y la muerte se debate una pareja de esposos en un hospital en Armenia luego de ser atropellados por un vehículo particular por un conductor que al parecer estaba en estado de embriaguez

Estamos hablando de Jhon Salazar y su esposa Catherine Restrepo que resultaron gravemente heridos por el accidente del pasado domingo 17 de agosto en el sector de Chagualá en la vía que comunica a Calarcá con Salento y Circasia en el Quindío cuando un vehículo particular de placas IIR 429 de Manizales arrolla a los motociclistas harlistas y terminan gravemente lesionados.

Melissa Salazar hermana del conductor de la moto manifestó que su familiar sigue en estado críticos sedado con varias lesiones que aun tienen comprometida su vida,

Y señaló “Nosotros en este momento estamos también concentrando nuestras energías en el proceso, tenemos conocimiento que ya fue dejado en libertad, cosa que honestamente nos pone en un estado de decepción porque no queremos que el estado nos falle, porque es un peligro al volante, él no ha asumido su responsabilidad”

Y añadió “cómo no va a poder responder económicamente, esperamos que por lo menos sí tenga una sanción, porque como te digo, cuando una persona elige tomar el volante con estado de alicoramiento o de alguna otra sustancia es un peligro al volante, no solamente para su vida, sino para todas las personas con las que comparte vía.

Sobre si el conductor del vehículo estaba en estado de embriaguez Melissa señaló “Sí, a él hicieron ese mismo día la prueba y salió con 1% de alcoholemia. El asunto es que la prueba que le hicieron ese día desde el tránsito de Calarcá no se la pudieron hacer con el alcoholímetro porque estaba descalibrado. Tuvieron que hacer una prueba física, entonces no tenemos tampoco completa certeza de que ese haya sido el grado de alicoramiento correcto.

Ante un plantón realizado por pacientes trasplantados frente a las instalaciones de la Nueva Eps en Armenia, por la escasez de medicamentos, la secretaría de Salud departamental, ha tenido contacto permanente con la gerencia regional de la entidad y con la empresa Colsubsidio, encargada de la entrega de estos fármacos, para mediar ante la problemática de desabastecimiento que se registra a nivel nacional.

El secretario de Salud, Carlos Alberto Gómez Chacón, informó que en las últimas horas Colsubsidio anunció la entrega de un stock importante para esta población que se estaría adelantado entre hoy y la próxima semana. Frente al desabastecimiento de medicamentos del resto de pacientes del régimen contributivo de esta entidad, la gerencia regional respondió que se debe a la llegada de un nuevo dispensador que esta realizando las solicitudes al nivel central.

Las expectativas de la secretaría, ahora están puestas en el cambio de agente interventor, anunciado por el gobierno nacional y que deberá posicionarse en los próximos días para revisar los compromisos adquiridos en cada uno de los departamentos por el agente anterior.

El Hospital La Misericordia de Calarcá atendió con éxito un delicado caso de mordedura de serpiente venenosa en zona rural del municipio de Calarcá. Gracias a la gestión ágil y oportuna del equipo médico logró la disponibilidad del biológico “Polivalente INS”, un medicamento de difícil acceso incluso a nivel nacional, garantizando así la atención inmediata y el cuidado de la vida del paciente.

Alcaldía de Armenia suspendió temporalmente dos establecimientos dedicados a la venta de contenido para adultos

En un operativo conjunto de inspección, vigilancia y control, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con la Policía Nacional, el Icbf, la Dian, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Ejército Nacional, realizó visitas a dos establecimientos de comercio ubicados en la carrera 15 con calle 6 norte, comuna 10, cuya actividad económica estaba relacionada con la producción y venta de contenido multimedia para adultos.

Durante la verificación de la documentación se encontraron irregularidades y transgresiones al artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, por lo que se impuso la medida de suspensión temporal de la actividad económica, fijada en 10 días para uno de los locales y 5 días para el otro.

La Administración Municipal reiteró que estos controles hacen parte de la estrategia para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la normatividad y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en sectores de alto flujo ciudadano.

Comité de Garantías Electorales definió ampliación de la publicidad y foro para candidatos a los Consejos Municipales de Juventud

Durante el encuentro se revisaron los compromisos establecidos en reuniones anteriores y se definieron aspectos clave para el normal desarrollo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), que se realizarán el próximo 26 de octubre.

Entre los acuerdos más importantes se encuentran la ampliación de la publicidad institucional para garantizar que los jóvenes cuenten con información suficiente y clara sobre el proceso electoral, y la realización de un foro para los candidatos,

Con la presencia del alcalde James Padilla García, se desarrolló la reunión de la Red IQ 2025, un espacio de encuentro académico liderado por la Secretaría de Educación de Armenia, enfocado en la planeación y el fortalecimiento del sistema educativo del municipio.

Durante el encuentro, se presentó la cartografía educativa del sistema oficial de Armenia, destacando la ubicación estratégica de las instituciones educativas públicas, su cobertura, la diversidad de programas técnicos en articulación con la media y otros elementos clave que reflejan la calidad y pertinencia de la educación en la ciudad.

Asimismo, se abordaron temas como los retos, logros y oportunidades de una década educativa, el liderazgo universitario en tiempos de transformación y el uso de microcredenciales como estrategia para fortalecer los procesos de internacionalización y formación flexible.

El Gobierno del Quindío, a través del Plan Departamental de Aguas (PDA) adscrito a la secretaría de Agua e Infraestructura, anunció la culminación del proyecto de construcción de un sistema de agua potable y saneamiento básico en el cabildo indígena Chichake, en el municipio de Córdoba. La obra, que finalizará el próximo 26 de agosto, será socializada oficialmente con la comunidad a inicios del mes de septiembre.

Con una inversión de $1.200 millones, este significativo proyecto beneficiará directamente a 22 familias, brindándoles acceso a agua segura y condiciones de salubridad dignas.

La gerente regional de Prosperidad Social en Quindío, Luz Elena Forero Sierra, se reunió en Armenia con representantes de la Casa Delegada de la Gobernación del Quindío en Bogotá.

Este encuentro generó una alianza interinstitucional a través del proyecto ‘Quindío Sin Hambre’, que fortalecerá la soberanía alimentaria y mitigará el hambre de familias vulnerables en el departamento.El proyecto creado por la Casa Delegada del Quindío, busca articular entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, que posibiliten el aprovechamiento responsable de los recursos alimentarios.

Durante la reunión, se presentó el modelo de gestión tecnológica del proyecto, que permitirá optimizar el rescate de alimentos excedentes y garantizar su redistribución a población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se socializó el avance, su metodología y se trazó la ruta para su implementación en el territorio.

Hoy inicia MotorRoom con la participación de 18 marcas de autos y motos en Armenia

Este evento empieza desde hoy y se extiende hasta el próximo domingo 24 de agosto en el parqueadero #3 del centro comercial Unicentro de la ciudad donde estarán diferentes marcas de autos y motos.

MotorRoom es liderado por Fenalco Quindío, la directora de la entidad Diana Patricia López indicó que la idea es dinamizar la economía del departamento por eso siempre apuntan a estrategias para fomentar ese propósito.

Destacó que vienen trabajando de la mano con la mesa de concesionarios para impulsar al sector de los vehículos y además que considera es un espacio apropiado para toda la familia.

Asimismo, mencionó que tendrán las financieras que permitirán a quienes asistan obtener las mejores opciones para lograr hacer realidad el sueño de adquirir un vehículo. También resaltó que habrá capacitaciones, sorpresas por las rifas que van a desarrollar y grandes descuentos para quienes asistan.

Yuliana Díaz del grupo caminos manifestó que llegarán con un portafolio mucho más amplio para este importante evento y también dijo que habrá lanzamientos de nuevos vehículos.

En Deportes, El árbitro colombiano adscrito al Colegio de Árbitros del Quindío Jhon Alexander Ospina será el central de la final de la Copa Intercontinental Sub-20 entre Flamengo (campeón de la Libertadores Sub-20) y Barcelona (campeón de la UEFA Youth League), que se jugará este sábado 23 de agosto en Río de Janeiro.

En Armenia invitan a la comunidad a reservar la bolera municipal que fue construida para los juegos nacionales

Y es que de los escenarios deportivos que dejaron los Juegos Nacionales fue la bolera ubicada en el antiguo parque de recreación de la ciudad.

El director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Armenia, Imdera Wilson Herrera mencionó que el lugar está al servicio de la comunidad en general por eso pueden reservar a costos muy asequibles como es a 30 mil pesos por pista para cinco personas.

Recordó que la bolera está abierta de lunes a sábado y aclaró que el pago se realiza a través de PSE ya que fue creada una cuenta para recibir los recursos que serán reinvertidos en el mismo funcionamiento del escenario deportivo.

Los interesados pueden reservar el espacio a la línea 313-671-7053. Los horarios de atención son de lunes a jueves de 3 de la tarde a 8 de la noche, los viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche.