Desarticulan banda que habría robado al menos 22 apartamentos tras infiltrarse como vigilantes

Medellín, Antioquia

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una estructura delincuencial señalada de cometer millonarios robos en residencias del Valle de Aburrá. Tras diez meses de indagaciones, las autoridades hicieron efectivas siete órdenes de captura en Medellín, Cali y Bogotá contra presuntos miembros de esta red, a la que se le atribuyen al menos 22 casos de hurto.

De acuerdo con la investigación, el grupo operaba principalmente en el barrio El Poblado de Medellín y en municipios cercanos como Envigado, Sabaneta y Guarne. Los presuntos delincuentes violentaban cerraduras, manipulaban el fluido eléctrico para entrar sin dejar rastros de violencia y se llevaban artículos de alto valor como dinero en efectivo, joyas y equipos tecnológicos. El monto de lo hurtado ascendería a más de 5.400 millones de pesos.

Según la Fiscalía, varios de sus integrantes se infiltraban en empresas de seguridad privada para trabajar como vigilantes en conjuntos residenciales de estrato alto. Desde allí perfilaban a las posibles víctimas, conocían sus rutinas y facilitaban el ingreso de otros miembros de la banda en vehículos de gama alta para no despertar sospechas entre los residentes.

“Todos los casos tenían el mismo modus operandi y la misma modalidad delictiva, esta coincidencia llevo a establecer que se trataba de una estructura organizada que infiltraba a sus integrantes. Con estas ordenes de captura se neutralizó el accionar delictivo de tres de los principales coordinadores y se cerró el paso a su intención de expandirse a otras regiones con este mismo modo”, dijo el General William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

La investigación también reveló que la estructura pretendía replicar este modelo en Cali, donde buscaban vincular a más personas a empresas de vigilancia para continuar con su actividad criminal.

Los siete capturados, cuyas edades oscilan entre los 23 y 55 años, fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías y enfrentarán audiencias por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Entre ellos, las autoridades señalan a tres como los presuntos coordinadores de la estructura.