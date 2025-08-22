Video: Persecución en helicóptero y la captura de un asesino que cambió su ropa para huir en Bogotá

El responsable de un asesinato fue capturado después de ser perseguido por el helicóptero Halcón de la Policía, en Bogotá.

Bogotá

En medio de la noche, la Policía Nacional a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Usaquén logró la captura de un hombre señalado de quitarle la vida a otra persona y de portar ilegalmente un arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados, en labores de patrullaje, escucharon varios disparos y se dirigieron al lugar. En la vía encontraron a una persona herida, mientras ciudadanos del sector señalaron a un hombre que huía hacia una zona boscosa.

El responsable del crimen se cambió de ropa para despistar a las autoridades y abandonó el arma de fuego, pero con el apoyo del helicóptero ‘Halcón’ y patrullas en tierra fue ubicado y capturado. Durante la persecución y ya en el procedimiento se incautó un revólver calibre 38 con seis cartuchos, cuatro de ellos percutidos.

La víctima fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, donde minutos después falleció debido a la gravedad de las heridas y el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.