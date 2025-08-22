Recuperados motores robados de vehículos de alta gama que iban a ser comercializados en Cartagena

Cartagena

En un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se llevaron a cabo operativos en carreteras de Bolívar, enfocados en combatir el hurto de vehículos y motocicletas.

En las últimas horas, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar logró la captura de un hombre de 52 años, originario de Bello (Antioquia), por el delito de falsedad marcaria. La detención se realizó en el municipio de San Juan Nepomuceno, específicamente en la Ruta 2515 Sincelejo - Calamar, a la altura del kilómetro 87, Sector la Báscula.

El individuo transportaba desde Medellín, con destino a Cartagena, tres motores de vehículos de alta gama, que según las investigaciones eran comercializados como autopartes robadas. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad marcaria.

Este operativo se enmarca dentro del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y el Territorio, buscando garantizar la seguridad y protección del patrimonio de los ciudadanos en el departamento de Bolívar.

Al respecto el teniente coronel John Edward Correal Cabezas manifestó: “este operativo demuestra el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el hurto de vehículos y autopartes en Bolívar, protegiendo el patrimonio de nuestros ciudadanos.”

Correal Cabezas, agregó: “en lo corrido del año en el departamento de Bolívar se han recuperado 13 carros y 103 motocicletas”.