ONU Derechos Humanos expresa su preocupación por expansión de grupos armados en Chocó

Bogotá

Durante dos días Scott Campbell, representante de la ONU Derechos Humanos en Colombia estuvo visitando el departamento del Chocó. En su recorrido recibió información sobre la presencia y expansión de los grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN que operan en este departamento con el fin de controlar el territorio y las economías ilícitas, poniendo en alto riesgo la vida de las comunidades, los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, debido a que tratan de socavar las estructuras organizativas, de hacer parte de las comunidades y de sus formas de autogobierno, por medio de la intimidación, la infiltración y la violencia.

“El futuro de la juventud colombiana y de comunidades enteras en Chocó se ve cada vez más asfixiado por el control brutal y creciente de los grupos armados no estatales, sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Condenamos las acciones de estos grupos en Chocó”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Para Scott Campbell los grupos armados han ocupado el vacío devastador que dejó el Estado en la protección y en las oportunidades para los jóvenes, lo que ha dado lugar a una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluido el aumento del reclutamiento forzado y uso de niños de solo 10 años, y la falta de garantía de derechos y el aumento de suicidios de jóvenes.

A lo anterior se suma, la enorme afectación que las actividades ilícitas, como la deforestación, la minería ilegal y el cultivo de coca, está teniendo en el medio ambiente, el territorio y los recursos naturales.

“Recibí información que ya mi oficina ha conocido en otros lugares del país, sobre la ocupación de varias escuelas por parte de grupos armados no estatales y sobre las amenazas que reciben los maestros y las personas defensoras que tratan de impedir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Este crimen tiene un alto subregistro en Chocó debido al control territorial de los grupos armados. Reclutar niñas, niños y adolescentes afecta también y de forma directa la pervivencia física y cultura de los pueblos indígenas, y de las comunidades afrodescendientes porque cortan la cultura y el arraigo ancestral de estos pueblos”.

También le denunciaron temas de homicidios, violencia de género, extorsiones y reclutamiento de menores, entre otras violaciones de derechos.

Ante esto Scott Campbell representante de ONU Derechos Humanos, llama al Estado a fortalecer sus medidas de protección y garantía de respeto de las comunidades y a prevenir el exterminio físico y cultural tanto de pueblos indígenas como de las comunidades afrodescendientes.