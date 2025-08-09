“Diálogo de paz con Clan del Golfo es muestra de perseverancia”: Álvaro Jiménez

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el inicio fuera del Colombia de las conversaciones de paz con el Clan del Golfo, Caracol Radio habló en exclusiva con Álvaro Jiménez, quien es el jefe del equipo negociador del Gobierno en estos diálogos y aseguró que están por llegar a resultados concretos en beneficio de la población civil en las zonas donde este grupo opera.

“Creo que el presidente ha hecho una manifestación clara sobre este asunto y lo único que yo puedo agregar a eso es que en el momento en que tengamos resultados concretos para conocimiento del país y beneficio de las comunidades en la zona donde este grupo opera, estaremos inmediatamente poniendo en conocimiento de la sociedad colombiana y de las autoridades los desarrollos que se logran alcanzar”.

Álvaro Jiménez contó que estos contactos y conversaciones discretas y reservadas con el Clan del Golfo o como ellos se hacen llamar Ejército Gaitanista se han desarrollado desde que inició el Gobierno de Gustavo Petro y como muestra de compromiso hoy se hizo oficial.

“De que el país conozca que este es un Gobierno que persevera, persiste e insiste en construir soluciones a las violencias que están viviendo las comunidades que están afectadas por estos grupos armados y sus dinámicas en los territorios”.

Un punto importante, según explicó en este diálogo exclusivo con Caracol Radio, Álvaro Jiménez, para estas negociaciones será el trámite del proyecto de paz total que radicó en el Congreso el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

“Un proyecto que importa, es útil y es necesario para avanzar en la construcción de paz que este Gobierno ha definido como una de sus tareas de relevancia, importancia y prioridad”.

El jefe del equipo negociador del Gobierno en estos diálogos de paz con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, aseguró que las conversaciones con el Clan del Golfo se vienen adelantando en distintos espacios a conveniencia de diferentes criterios que tiene que ver con el propio desarrollo de los encuentros.