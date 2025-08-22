“Es un crimen de guerra”: Defensora del Pueblo tras atentado en Cali

Atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

La defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó el atentado en Cali, Valle del Cauca, que deja hasta el momento a 6 personas muertas y 60 heridas.

La defensora aseguró que este ataque es un crimen de guerra que afecta principalmente a la población civil, pese a que se ejecutó en inmediaciones a una base militar.

“Es en una zona urbana, en un barrio de clase media de Cali. Entonces rechazamos, llamamos a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la ciudad de Cali a respetar la población civil, a respetar el derecho internacional humanitario, recordar que estos ataques que pueden tener efectos como lo tuvieron estos en población civil son un crimen de guerra por ser un ataque indiscriminado”, indicó la Defensora.

De acuerdo con Marín, desde hace 2 años había una Alerta Temprana que advertía de la presidencia de las disidencias de “Iván Mordisco” en la zona.

“Este escenario de riesgo está contemplado en la alerta 01 de 2022, donde se menciona la presencia de varios grupos, entre ellos las disidencias de las FARC, el Jaime Martínez, lideradas por Mordisco, hoy en día hacen presencia en la zona, no es el único grupo y tendrá que ser la justicia y la Fiscalía General de la Nación quien determine las responsabilidades”, indicó la defensora.