Estados Unidos y Rusia reiteran compromiso por paz de Colombia tras atentados

Luego de los atentados registrados en distintos puntos en Colombia entre el 21 y 22 de agosto, la comunidad internacional se pronunció lamentando los hechos, rechazando la violencia y criticando a los grupos responsables de estos ataques.

El primero en pronunciarse fue el gobierno estadounidense por medio de su Embajada en Bogotá, inicialmente el pronunciamiento se concentró en el derribo de un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en Amalfi (Antioquia).

“Lamento profundamente el trágico fallecimiento de los valientes miembros de la Policía Nacional de Colombia, hoy, en Amalfi, Antioquia, mientras brindaban protección a erradicadores de cultivos ilícitos (...) Desde nuestra Embajada, rendimos homenaje a su valentía y servicio al país, y reiteramos nuestro firme respaldo a la Fuerza Pública de Colombia en su lucha por la seguridad, la legalidad y la paz. Su sacrificio no será olvidado”, señaló un primer mensaje.

Sin embargo, luego se reportaron los atentados en Cali y Florencia, ante los cuales Estados Unidos expresó su respaldo a la seguridad y la paz del país.

"Reiteramos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas. Condenamos enérgicamente los actos de violencia en Amalfi, Cali, y Florencia, y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la paz en Colombia.

Rusia mantiene el apoyo a Colombia

Otro de los países más abiertos a rechazar esta escalada violenta fue Rusia. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, expresó su solidaridad con Colombia y envió sus “sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos, deseamos la más pronta recuperación a los heridos”.

Zajárova resaltó que desde Rusia se considera “el terrorismo como una de las amenazas más graves de la época contemporánea e instamos a todos a renunciar a semejantes métodos de lucha. Estamos seguros de que los autores intelectuales y materiales de estos monstruosos crímenes recibirán un castigo duro”.

La cancillería rusa indicó que “en el marco de los esfuerzos internacionales bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de la ONU, la Federación de Rusia seguirá prestando concurso al proceso de paz en Colombia con el objetivo de poner fin cuanto antes y de manera definitiva al conflicto armado interno de muchos años y contribuir a que el país retorne a la vida pacífica y la prosperidad”.

Condena desde Francia

El Gobierno de Francia también condenó “con la mayor firmeza” los atentados perpetrados en Colombia. El portavoz adjunto del Ministerio francés de Asuntos Exteriores mostró en una declaración sus condolencias a los familiares de las víctimas, y su apoyo y solidaridad a las autoridades y pueblo colombianos.