Atentados en Cali y Amalfi este 21 de agosto: balance de víctimas y actos terroristas en Colombia

Atentados en Cali y Amalfi este 20 de agosto: balance de víctimas y actos terroristas en Colombia

Los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia enfrentan una preocupante escalada de violencia tras un ataque con helicóptero de la Policía en Amalfi y un atentado terrorista en Cali, este jueves 21 de agosto, que hasta el momento dejan un saldo de 13 muertos y más de 20 heridos.

Las autoridades locales han confirmado los hechos violentos ocurridos con pocas horas de diferencia, señalando que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar los responsables y los motivos detrás de los actos.

Desde Valledupar, en un evento de entrega de tierras, el presidente Gustavo Petro rechazó la muerte de ocho oficiales de la Policía en Amalfi y el asesinato de dos civiles en Cali. Pidió un minuto de silencio en su memoria: “Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país”.

Frente a estos hechos, el ministro del interior, Armando Benedetti anunció que se reunirán con las autoridades competentes “para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales”.

El ataque al helicóptero en Amalfi ha generado especial alarma, mientras que el atentado en Cali ha provocado conmoción entre los residentes por las imágenes trágicas que dejan este hecho atroz. Este es el balance trágico de la jornada de hoy:

El presidente Gustavo Petro solicitó "al Estado colombiano y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del…

Balance de víctimas y actos terroristas

Ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi

Sobre el mediodía de este jueves, un helicóptero de la Policía fue atacado con un dron en el municipio de Amalfi, Antioquia. El balance trágico que emitió el Gobierno fue de ocho uniformados muertos y ocho heridos. La misión del helicóptero era transportar personal para la erradicación de cultivos de hoja de coca en la región.

El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque a “al llamado frente 36 del EMC”, sigla del Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las FARC.

En la región fue activada la red hospitalaria para atender a los heridos, confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El presidente Gustavo Petro confirma que son ocho miembros de la Policía muertos y ocho heridos tras el impacto al helicóptero en Amalfi, Antioquia.



El presidente Gustavo Petro confirma que son ocho miembros de la Policía muertos y ocho heridos tras el impacto al helicóptero en Amalfi, Antioquia.

Atentado terrorista en Cali

En Cali, se registraron dos explosiones de origen desconocido, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, informaron las autoridades. Tras el minuto de silencio, el presidente Petro informó que la cifra de muertos en Cali asciende a 5 y 14 heridos.

Autoridades hacen presencia en el lugar con un grupo antiexplosivo de la Policía Nacional y personal militar de la base aérea.

La zona fue acordonada mientras se realizan las labores de seguridad y atención a los afectados. La Alcaldía indicó que se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para que atender la situación.

El presidente Petro aseguró que este hecho violento se produjo después “de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay.

(...) Tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos.El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico", publicó en su cuenta de X.

"Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño, con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos", anuncia el presidente Gustavo Petro sobre el atentado en inmediaciones de la base aérea Marcos Fidel…

La situación ha generado una ola de reacciones a nivel nacional, con llamados a reforzar la seguridad y a tomar medidas contundentes contra los grupos armados que operan en la zona.

La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia en Colombia. El embajador de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, lamentó el ataque con drones a un helicóptero de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia).

“Extiendo mi más sentido pésame a sus familias y toda mi solidaridad a los heridos y sus seres queridos en este difícil momento. Desde nuestra Embajada, rendimos homenaje a su valentía y servicio al país y reiteramos nuestro firme respaldo a la Fuerza Pública de Colombia en su lucha por la seguridad, la legalidad y la paz”, dice el mensaje.