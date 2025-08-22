Copa Libertadores 2025: estos son los cruces de cuartos de final con colombianos a bordo / Getty Images

Esta semana quedaron definidos los cruces correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Ocho equipos certificaron su presencia en esta nueva fase del certamen y buscarán quedarse con el título continental.

Curiosamente, en esta edición no habrá nuevo campeón. Todos los clubes que siguen en competencia ya saben lo que es haber ganado la Libertadores, lo cual eleva el nivel de exigencia de cara a lo que viene.

Por otro lado, con la eliminación de Atlético Nacional a manos del São Paulo (derrota en los penales), el fútbol colombiano se quedó sin representación en la Copa. Argentina es el país que más equipos aporta con un total de cuatro, mientras que Brasil cuenta con tres y Ecuador aparece con uno.

Llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Repase a continuación los cruces establecidos para los cuartos de final de la Copa Libertadores (el primer equipo de cada llave inicia la serie en condición de local y termina como visitante).

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Vélez Sarsfield vs. Racing

Liga de Quito vs. Sao Paulo

River Plate vs. Palmeiras

Los duelos de ida se llevarán a cabo del 16 al 18 de septiembre, mientras que los de vuelta irán del 23 al 25 del mismo mes (horarios por confirmar).

¿Cuántos colombianos jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

Ocho colombianos dirán presente en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. River Plate es el que más jugadores nacionales tiene con un total de tres, mientras que São Paulo y Palmeiras son los únicos que no cuentan con al menos uno.

Así las cosas, los representantes del país son:

Jorge Carrascal (Flamengo)

Edwuin Cetré (Estudiantes)

Álvaro Montero (Vélez)

Duván Vergara (Racing)

Jeison Medina (Liga de Quito)

Miguel Ángel Borja (River Plate)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Kevin Castaño (River Plate)

Vale la pena recordar que de este listado, tan solo Medina y Juanfer fueron titulares con sus respectivos equipos en la vuelta de los octavos; mientras que Carrascal y Montero no vieron un solo minuto.

