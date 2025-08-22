River de Borja, Juanfer y Castaño clasifica a cuartos de final de la Libertadores / NurPhoto

River Plate recibió a Libertad de Paraguay en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Mas Monumental. El único colombiano que fue titular en el equipo de Gallardo fue Juan Fernando Quintero. Miguel Borja y Kevin Castaño fueron suplentes.

Parecía que el partido era para River pues el equipo local comenzó con seguridad y confianza en el terreno de juego. Sin embargo, su rival comenzó a hacerle las cosas difíciles con un buen planteamiento defensivo y un mediocampo sólido.

Aún así, el equipo local se fue en ventaja. Por medio de Sebastián Driussi el equipo de Marcelo Gallardo desequilibró el marcador con un remate de cabeza. Tras el gol, en vez de crecer, River dejó que lo hiciera su rival.

Por esa razón, antes de terminar el primer tiempo, el equipo visitante logró empatar. Al minuto 42, Robert Rojas consiguió la igualdad en el Monumental tras una asistencia de Hugo Fernández y la desconcentración de la defensa de River.

Segundo tiempo: Empate en los 90

En el segundo tiempo, el partido fue muy bien jugado por Libertad. Manejó los tiempos del encuentro, el resultado y el nerviosismo del equipo local que se veía mal. No era el River conocido en su propio estadio.

Miguel Borja entró al minuto 67 por Driussi y Kevin Castaño lo hizo al minuto 78 por Enzo Pérez. Juan Fernando Quintero dejó el campo de juego al 53 por Matías Galarza.

El pasar de los minutos permitía que River perdiera más el control del encuentro y que Libertad tuviera más el balón. Pero los visitantes, aunque estuvieron cerca, se encontraron con Franco Armani que salvó a su equipo por lo menos en tres ocasiones.

Definición desde el lanzamiento desde el punto de pena máxima

El los lanzamientos desde el punto de pena máxima, el primero en cobrar fue River por medio de Nacho Fernández, que acertó ante el portero Martín Silva. En el turno de Libertad, Recalde pateó pero su remate fue atajado por Armani.

Miguel Borja también venció a Silva. Pero Acuña vio como Silva le atajaba su lanzamiento. Caballero, en el turno de los visitantes, hizo el peor cobro y desperdició. La ventaja seguía siendo de River. Martínez Quarta acertó.

Marcelo Fernández cobró para Libertad, Armani atajó y River consiguió su paso a cuartos de final de la Copa Libertadores en los que enfrentará a Palmeiras de Brasil.