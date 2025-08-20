Reacción de la prensa brasileña tras la victoria de São Paulo sobre Nacional en Copa Libertadores

São Paulo celebrando su clasificación a cuartos de final de la Libertadores / Getty Images / Miguel Schincariol

São Paulo eliminó a Atlético Nacional en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual se llevó a cabo en la noche del martes 19 de agosto en estadio Morumbi de Brasil.

El equipo tricolor clasificó a los cuartos de final del campeonato continental, tras vencer en la serie de penales (4-3) al conjunto antioqueño, ya que el compromiso concluyó 1-1 en el tiempo reglamentario.

al minuto 70 Alfredo Morelos logró empatar el compromiso y la ilusión de avanzar a la siguiente fase, pero el conjunto dirigido por Gustavo Gandolfi terminó el partido con 10 hombres en el campo por la expulsión de Edwin Cardona. Y por si fuera poco, en la tanda de penales la suerte no estuvo a su favor.

Así reacciona la prensa brasileña ante el triunfo de São Paulo frente a Atlético Nacional

El equipo de Hernán Crepo comenzó con intensidad, logrando abrir el marcador rápidamente, pero perdió el control del partido y terminó sufriendo más de lo esperado ante Atlético Nacional. Esta actuación irregular no pasó desapercibida por la prensa brasileña.

El “GE Globo” reconocido periódico de Brasil título: "Análisis: São Paulo juega poco y sufre más de la cuenta, pero logra su objetivo en la Libertadores“.

En la nota se puede evidenciar las fuertes críticas hacia el equipo brasileño y al mal planteamiento del director técnico,”los cambios de Crespo fueron ineficaces", "el São Paulo tuvo un mal desempeño, la estrategia del entrenador Hernán Crespo fracasó“.

