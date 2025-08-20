Reacción de la prensa brasileña tras la victoria de São Paulo sobre Nacional en Copa Libertadores
A pesar de lograr avanzar a la siguiente fase, el desempeño del equipo brasileño dejó muchas dudas.
São Paulo eliminó a Atlético Nacional en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual se llevó a cabo en la noche del martes 19 de agosto en estadio Morumbi de Brasil.
El equipo tricolor clasificó a los cuartos de final del campeonato continental, tras vencer en la serie de penales (4-3) al conjunto antioqueño, ya que el compromiso concluyó 1-1 en el tiempo reglamentario.
al minuto 70 Alfredo Morelos logró empatar el compromiso y la ilusión de avanzar a la siguiente fase, pero el conjunto dirigido por Gustavo Gandolfi terminó el partido con 10 hombres en el campo por la expulsión de Edwin Cardona. Y por si fuera poco, en la tanda de penales la suerte no estuvo a su favor.
Así reacciona la prensa brasileña ante el triunfo de São Paulo frente a Atlético Nacional
El equipo de Hernán Crepo comenzó con intensidad, logrando abrir el marcador rápidamente, pero perdió el control del partido y terminó sufriendo más de lo esperado ante Atlético Nacional. Esta actuación irregular no pasó desapercibida por la prensa brasileña.
El “GE Globo” reconocido periódico de Brasil título: "Análisis: São Paulo juega poco y sufre más de la cuenta, pero logra su objetivo en la Libertadores“.
En la nota se puede evidenciar las fuertes críticas hacia el equipo brasileño y al mal planteamiento del director técnico,”los cambios de Crespo fueron ineficaces", "el São Paulo tuvo un mal desempeño, la estrategia del entrenador Hernán Crespo fracasó“.
Vea acá otros titulares sobre el triunfo de São Paulo en CONMEBOL Libertadores:
