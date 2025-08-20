¿Alfredo Morelos ‘le tiró’ a Edwin Cardona? Esto dijo sobre su expulsión en Sao Paulo vs. Nacional / Getty Images

Terminó el sueño continental de Atlético Nacional. El equipo antioqueño cayó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, tras perder 4-3 en la tanda de penaltis con Sao Paulo en el mítico Morumbi.

Aunque los verdes empezaron perdiendo con un tempranero tanto de André Silva (3′), en la segunda parte mejoraron su juego y lograron empatar al 70′ con una pena máxima ejecutada a la perfección por Alfredo Morelos.

Aunque parecía que el gol era el empuje que el verde necesitaba en territorio brasileño, Edwin Cardona fue expulsado (doble amonestación) por celebrarle el tanto en la cara a dos jugadores del Sao Paulo. Así pues, con un jugador menos en cancha, Nacional se dedicó a cuidar el resultado.

Esto dijo Alfredo Morelos sobre la expulsión de Edwin Cardona

Terminado el partido en el Morumbi y consumada la eliminación de Atlético Nacional, Alfredo Morelos habló en la transmisión oficial sobre la “mala suerte” que tuvo el equipo en la tanda de penales.

“Los penaltis son un ‘cara y sello’, es suerte. Hoy no nos tocó a nosotros. Gracias a Dios vinimos acá a jugar un buen fútbol. Ahora a reunirnos con el grupo y estar más fuertes para lo que viene... Los penaltis son suerte, ellos anotaron la mayoría, nosotros erramos dos y ahí se dio la victoria”, sentenció.

La polémica se armó cuando le preguntaron por la expulsión de Cardona y aseveró tajantemente que de haber jugado 11 vs. 11, Nacional habría clasificado; “Un partido muy duro, muy cerrado. A lo último, nos quedamos con esa expulsión. Yo creo que si hubiéramos tenido los 11 jugadores, hubiésemos sido los vencedores. Pero bueno, ese es el fútbol”.

