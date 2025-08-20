Presidente de Peñarol criticó fuertemente a Wilmar Roldán tras su actuación en Copa Libertadores

Racing le dio vuelta a la serie de octavos de final ante Peñarol y se clasificó entre los mejores ocho de la competición. Sin embargo, el juego de vuelta estuvo permeado por polémica y el principal señalado, al menos desde el lado del equipo uruguayo, fue el árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien estuvo a cargo del compromiso.

Una de las grandes controversias se produjo al minuto 79, cuando Roldán no dudó en sancionar penal para el conjunto argentino. Ingresó al área por la izquierda Duván Vergara, quien sacó un remate y el arquero atajó, pero en el rebote, Adrián Martínez recibió un contacto por la espalda de Emanuel Gularte y Roldán cobró la infracción.

Presidente de Peñarol cargó contra Roldán

En sus estados de WhatsApp, el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, publicó una palabra en la que hizo un recuento de las destacadas participaciones del club. Del mismo modo, criticó fuertemente al árbitro Wilmar Roldán por la decisión del penal.

“Volviendo a competir lograremos volver a ser protagonistas y traer la sexta a casa. Es el único camino. Duele por este plantel, por este DT y por toda nuestra gente. Duele que el árbitro los haya empujado todo el partido y haya cobrado un penal que nunca existió, otra hubiese sido la historia”, manifestó.

En zona mixta posterior al juego, Terans comentó: “No me gusta hablar de los árbitros, pero creo que sinceramente fue un desastre. Un penal que solo él vio, porque después nadie lo vio en el estadio. No sabe a quién se lo cobró. Hay que seguir trabajando ahora. Siento que nos echaron de la Copa”.

Entretanto, el futbolista Javier Méndez, en diálogo con El VBar, se refirió a lo que fue la dirección de campo del antioqueño y aseguró: “Wilmar Roldán es un árbitro localista”.

Pero la crítica no fue solamente por parte de miembros de Peñarol, pues incluso el técnico de Racing, Gustavo Costas, aseguró que le sorprendió que hubiese expulsado a Marcos Rojo, quien ya estaba en el banco de suplentes.

“Para mí fue penal, le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros. Si ves los penales que nos cobran a nosotros… Para mi fue, te lo digo sinceramente. No dijo nada. Le sacó amarilla, se vio vuelta y lo echó. La verdad es que me sorprendió”, dijo en rueda de prensa.