Conmoción interior no es conveniente ni necesaria: alcalde Alejandro Eder

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el alcalde de Cali Alejando Eder, aseguró que aunque no sabe si el decreto de conmoción interior es una decisión tomada o un simple rumor, del que no ha sido notificado, cree que la conmoción no es necesaria ni conveniente, “lo que se necesita es activar la fuerza pública y darle recursos para atender la amenaza terrorista, pero no se necesita una declaración de conmoción interior, eso lleva a suspender el orden jurídico de las cosas y no estamos en una situación de anarquía. Acá hay unos terroristas que ponen un camión y explotan una bomba, entonces lo que toca hacer, es activar la capacidad de las fuerzas militares para dar con responsables a como dé lugar, se necesita recursos y voluntad política para hacerlo”.

El alcalde también aseguró que la ciudad vive un momento complejo tras las varias bombas que ha puesto el Jaime Martínez en la ciudad, “hoy han puesto un camión bomba en una calle llena de tráfico, están asesinando caleños, estamos tomando las medidas posibles, pero necesitamos que se actúe desde el Gobierno nacional con mayor contundencia para derrotar estos grupos narcoterroristas, delincuentes narcotraficantes que matan para vender droga”.

Sobre las medidas que se han adoptado, dijo que la ciudad debe estar unida y con la certeza que desde la alcaldía se trabaja para asegurar la ciudad, “ya ordené la militarización de Cali, reforzamos la seguridad en entradas y salidas, ofrecemos una recompensa de $400 millones por información sobre este ataque o para prevenir futuros. También convocamos un consejo de seguridad con el Presidente y la Cúpula Militar en la ciudad; pero me interesa es saber qué se va a hacer, este no es el primer consejo de seguridad luego de un ataque terrorista y no podemos permitir, es un nuevo descenso hacia la violencia en Colombia”.

Por último, dijo que la ciudad no tuvo información de inteligencia sobre los ataques de hoy, “nosotros tenemos excelente relación con Policía, Ejército y Ministerio de Defensa, pero lo que hemos advertido es que los recortes al presupuesto de seguridad están afectando las capacidades estratégicas de la Fuerza Pública, la primera de esas, la de inteligencia”. En esa medida, hizo un llamado para que se fortalezca la Fuerza Pública, un aumento de presupuesto en defensa y fortalecimiento de capacidades estratégicas.