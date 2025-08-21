“Hoy ha sido un día de muerte”: Petro rechaza atentado en Cali y ataque a helicóptero en Amalfi
Tras los hechos de violencia, el presidente Petro pidió que las disidencias FARC y el Clan del Golfo sean declarados como organizaciones terroristas.
Colombia
Desde Valledupar, en el marco de un evento de entrega masiva de tierras, el presidente Gustavo Petro rechazó el atentado que se produjo en la ciudad de Cali y el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia. Estos actos dejan un saldo de al menos 13 muertos.